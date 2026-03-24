Wypadek wojskowego pojazdu i busa w Krakowie. Jedno z aut wylądowało na boku

Wypadek pojazdu wojskowego w Krakowie. Zderzenie z busem

We wtorek, 24 marca rano w Krakowie doszło do niebezpiecznego wypadku drogowego. Na skrzyżowaniu ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej zderzyły się dwa pojazdy, w tym wojskowy. Jak podaje RMF FM, siła zderzenia była tak duża, że jeden z nich przewrócił się na bok.

Do zdarzenia doszło, gdy pojazd wojskowy zderzył się z busem podczas przejazdu przez skrzyżowanie. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym ratowników medycznych. Kilka osób potrzebowało pomocy, jednak według wstępnych ustaleń nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Mimo to sytuacja na drodze pozostaje trudna.

Paraliż na Wadowickiej. Zablokowany ruch w stronę Zakopanego i centrum Krakowa

W wyniku wypadku zablokowana została jezdnia w kierunku Zakopanego, a także jeden pas w stronę centrum miasta. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami i korkami w tej części Krakowa. Służby apelują o omijanie skrzyżowania ulic Wadowickiej i Rzemieślniczej i wybieranie objazdów.

Na miejscu wciąż pracują służby, które usuwają skutki zdarzenia i ustalają jego dokładny przebieg.