Założył ją sam Kazimierz Wielki. To jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-05-07 13:23

Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów w naszym kraju. Województwo słynie z niezwykle urokliwych małych miejscowości. Jedną z nich jest wieś Skawinki, położona w powiecie wadowickim, w gminie Lanckorona. To dawna wieś królewska, którą w drugiej połowie XIV wieku lokował sam Kazimierz Wielki. Najcenniejszym zabytkiem w miejscowości jest kościół św. Joachima, wybudowany w 1722 roku w Przytkowicach, gdzie przed przeniesieniem do Skawinek, które miało miejsce w 1956 roku, funkcjonował pw. św. Katarzyny. Świątynia jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Ta małopolska wieś należała do króla. Założył ją sam Kazimierz Wielki
Ta małopolska wieś należała do króla. Założył ją sam Kazimierz Wielki Ta małopolska wieś należała do króla. Założył ją sam Kazimierz Wielki Ta małopolska wieś należała do króla. Założył ją sam Kazimierz Wielki Ta małopolska wieś należała do króla. Założył ją sam Kazimierz Wielki
Galeria zdjęć 10

Skawinki to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Założył ją król Kazimierz Wielki

Małopolska kryje w sobie wiele urokliwych zakątków, a wśród nich, na skraju Beskidu Makowskiego, u wschodnich podnóży góry Chełm, w malowniczej dolinie potoku Cedron, leżą Skawinki. Ta wieś, położona w powiecie wadowickim, w gminie Lanckorona, może poszczycić się nie tylko pięknym położeniem, ale przede wszystkim bogatą przeszłością, sięgającą czasów królewskich, oraz cennymi śladami minionych epok.

Dzieje Skawinek sięgają głęboko w przeszłość, a pierwsze, choć nieoficjalne, sygnały o jej istnieniu datowane są na rok 1336. Oficjalny akt lokacyjny wsi został jednak wydany przez samego króla Kazimierza Wielkiego w dniu 11 listopada 1359 roku. Od tego momentu, jako własność królewska, Skawinki przez stulecia stanowiły integralną część starostwa niegrodowego z siedzibą w Lanckoronie, dzieląc jego losy aż do roku 1889. Wówczas to wieś przeszła pod zarząd dóbr izdebnickich, będących w posiadaniu rodu Habsburgów. Kolejna zmiana przynależności nastąpiła po zakończeniu I wojny światowej, kiedy Skawinki włączono do majątku Spółki Izdebnickie Zakłady Przemysłowe. W późniejszym okresie, w latach 1975–1998, miejscowość administracyjnie przynależała do województwa bielskiego.

Polecany artykuł:

Kiedyś należała do dwóch zakonów. To jedna z najpiękniejszych wsi w województwi…

Skarbcem materialnego dziedzictwa Skawinek jest przede wszystkim zabytkowy kościół parafialny pw. św. Joachima, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Ta drewniana świątynia ma niezwykłą historię – została tu przeniesiona z pobliskich Przytkowic w 1956 roku, a jej architektura nosi wyraźne cechy stylu późnobarokowego. Konstrukcja kościoła opiera się na planie krzyża greckiego, charakteryzującego się równymi ramionami oraz ściętymi narożnikami między nimi. Wnętrze skrywa prezbiterium oraz pojedynczą nawę, nad którą, od strony wejścia, umieszczono chór muzyczny. Całość wieńczy gontowy dach siodłowy, z którego wyrasta zgrabna, ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę. Od strony wschodniej do bryły kościoła przylega charakterystyczna drewniana wieża o konstrukcji słupowej, zwieńczona nadwieszoną izbicą i nakrytą dachem namiotowym. Wnętrze świątyni zdobi ołtarz główny z centralnym obrazem przedstawiającym Świętą Rodzinę, flankowany na bramkach wizerunkami świętego Augustyna i świętego Hieronima. Uzupełnieniem są współczesne ołtarze boczne, poświęcone Sercu Pana Jezusa oraz Matce Boskiej Częstochowskiej. Wśród innych cennych obiektów zabytkowych Skawinek wyróżnia się murowana kapliczka, znana lokalnie jako „Dzwonek”, której powstanie datuje się na lata dwudzieste XIX wieku.

Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wyglądają Skawinki, jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

Ta małopolska wieś należała do króla. Założył ją sam Kazimierz Wielki
Galeria zdjęć 10
Dom Książków, Tarnów
województwo małopolskie
najciekawsze wsie
podróże
zabytki
małopolskie
Małopolska
turystyka
wieś