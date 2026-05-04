Trening z Anną Lewandowską i wielkie sportowe święto. Healthy Day po raz pierwszy w Krakowie

Healthy Day to znacznie więcej niż zwykły trening – to całodniowe wydarzenie pełne ruchu, pozytywnej energii i inspirujących spotkań. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poćwiczyć z elementami karate, ale także spotkać Annę Lewandowską, posłuchać jej wykładu o zdrowym stylu życia oraz dowiedzieć się, skąd czerpać motywację do codziennego dbania o siebie. Od ponad dekady Anna inspiruje miliony Polaków do wprowadzania zdrowych nawyków – jej profil na Instagramie śledzi już ponad 6 milionów osób, które każdego dnia czerpią z niego dawkę motywacji, wiedzy i energii do działania.

Jak co roku, Annie Lewandowskiej towarzyszyć będzie jej niezawodny Healthy Team, który zadba o świetną atmosferę i moc sportowych emocji. W programie nie zabraknie także atrakcji, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczestników. Na wszystkich czeka energetyczny Fitness Dance, który porwie do tańca nawet tych, którzy na co dzień stronią od aktywności fizycznej. Miłośnicy latynoskich rytmów również znajdą coś dla siebie – organizatorzy przygotowali lekcję Latino Dance, podczas której będzie można poczuć wakacyjny klimat i nauczyć się kilku tanecznych kroków.

Bramy wydarzenia zostaną otwarte już o godzinie 9:00. To właśnie wtedy rozpocznie się rejestracja uczestników oraz odbiór welcome packów przygotowanych przez organizatorów. Oficjalny start Healthy Day zaplanowano na godzinę 11:00, a od tego momentu uczestnicy zanurzą się w świecie zdrowego stylu życia, aktywności i dobrej zabawy.

Organizatorzy przygotowali trzy pakiety uczestnictwa, dzięki którym każdy może wybrać opcję najlepiej dopasowaną do swoich oczekiwań.

Pakiet Standard obejmuje udział w całodniowym wydarzeniu, w tym w wykładzie, zajęciach Zumby, tańcach latino oraz głównym treningu z Anną Lewandowską i Healthy Teamem. Uczestnicy otrzymają także paczkę niespodzianek od marek własnych Anny Lewandowskiej oraz partnerów wydarzenia.

Pakiet Premium zawiera wszystkie atrakcje dostępne w pakiecie Standard, a dodatkowo gwarantuje pierwszeństwo podczas robienia zdjęć z Anną Lewandowską i Healthy Teamem. Oczywiście nie zabraknie również specjalnej paczki prezentowej przygotowanej przez partnerów wydarzenia.

Najbardziej rozbudowaną opcją jest Pakiet VIP, który zapewnia pełen dostęp do całodziennego programu, pierwszeństwo podczas rejestracji na wydarzenie, priorytet przy spotkaniu i zdjęciach z Anną Lewandowską oraz Healthy Teamem, a także wyjątkową paczkę niespodzianek od marek współtworzących Healthy Day.

To będzie dzień pełen inspiracji, ruchu i dobrej energii – idealna okazja, by zrobić coś dobrego dla siebie, poznać ludzi z podobną pasją i naładować baterie na długie tygodnie

