Zapadł ostateczny wyrok po śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Proces trwał niemal dwie dekady

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-23 10:51

Po blisko dwudziestu latach dobiegła końca batalia sądowa dotycząca okoliczności śmierci Jerzego Ziobry. Krakowski Sąd Okręgowy ostatecznie uniewinnił troje medyków oskarżanych o błędy w sztuce. Wobec czwartego lekarza sprawę umorzono.

Okoliczności zgonu Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, przez wiele lat przykuwały uwagę opinii publicznej. W czwartek, 23 lipca zapadło prawomocne orzeczenie krakowskiego Sądu Okręgowego, który podtrzymał uniewinnienie trojga oskarżonych lekarzy. W stosunku do czwartego z medyków wyrok uchylono, umarzając jednocześnie sprawę ze względu na przedawnienie.

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Cała batalia sądowa trwała od prawie dwudziestu lat, ponieważ ojciec czołowego polityka PiS trafił na leczenie do krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku, natomiast zmarł w lipcu tego samego roku.  Bliscy zmarłego od początku utrzymywali, że do tragedii bezpośrednio przyczyniły się zaniedbania personelu medycznego. Oskarżyciele zdecydowali się na złożenie apelacji, gdy w 2017 roku Sąd Rejonowy oczyścił lekarzy ze wszystkich zarzutów.

Podczas czwartkowej rozprawy krakowski Sąd Okręgowy ostatecznie uprawomocnił decyzję niższej instancji o uniewinnieniu trzech członków personelu medycznego oskarżanych o popełnienie błędów lekarskich. Jednocześnie w przypadku czwartego z obwinionych medyków podjęto decyzję o umorzeniu prowadzonego postępowania z uwagi na upływ terminu przedawnienia.

Wyrok uniewinniający dotyczy prof. Jacka D., który pełnił wówczas funkcję kierownika II Oddziału Kliniki Kardiologii oraz oddziału klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego, a także lekarki dyżurnej Katarzyny S. oraz Andrzeja K., sprawującego funkcję ordynatora sali monitorowanej. Z kolei medyk, wobec którego uchylono wyrok i umorzono sprawę ze względu na przedawnienie, to Dariusz D., pracujący wtedy jako lekarz oddziału i wiceszef Pracowni Hemodynamiki.

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