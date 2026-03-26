Seniorka z Krakowa straciła oszczędności życia. Oszustwo na 170 tys. zł

Na początku grudnia 2025 roku mieszkanka Krakowa zgłosiła się do policjantów w Głogówku, informując o utracie ogromnej sumy pieniędzy. Kobieta dała się namówić oszustom podającym się za doradców inwestycyjnych, którzy obiecywali jej pewne i wysokie zyski z rzekomych programów rządowych. Niestety, skuszona wizją szybkiego pomnożenia kapitału, przelała przestępcom ponad 170 tysięcy złotych, tracąc w ten sposób oszczędności całego życia. To zgłoszenie stało się kluczowe dla rozbicia większej siatki przestępczej.

Zatrzymanie w Głogówku. Policja trafiła na ślad pieniędzy z oszustwa

Prowadzący sprawę kryminalni z Głogówka szybko ustalili, że pieniądze od oszukanej seniorki trafiły na konto bankowe należące do 39-letniego mieszkańca tego miasta. Mężczyzna został zatrzymany w swoim miejscu zamieszkania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz dokumentację bankową, która może stanowić kluczowy dowód w sprawie. Funkcjonariusze odnaleźli także gotówkę w kwocie blisko 16 tysięcy złotych, która mogła pochodzić z przestępczego procederu.

Szajka oszustów wyłudziła ponad milion złotych. Celowali w osoby starsze

Jak wykazało dalsze śledztwo, zatrzymany 39-latek był częścią znacznie większej grupy przestępczej, która działała na terenie całej Polski. Oszuści specjalizowali się w metodzie „na inwestycje”, kontaktując się głównie z osobami starszymi. Oferowali im fałszywe lokaty w rzekome projekty prezydenckie lub rządowe, co miało uwiarygodnić ich ofertę. Łączne straty poniesione przez pokrzywdzonych z różnych miast przekroczyły już milion złotych. Na podstawie zebranych dowodów prokuratura przedstawiła mężczyźnie dziewięć zarzutów, a Sąd Rejonowy w Prudniku zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Jak bezpiecznie inwestować pieniądze? Sprawdź listę ostrzeżeń KNF

Policja apeluje o szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu oszczędności, zwłaszcza za pośrednictwem internetu. Zanim powierzymy komuś pieniądze, warto dokładnie zweryfikować firmę. Komisja Nadzoru Finansowego publikuje listę legalnie działających instytucji finansowych, a co ważniejsze, prowadzi również listę ostrzeżeń publicznych. Znajdują się na niej podmioty, wobec których istnieje podejrzenie prowadzenia działalności bez odpowiednich zezwoleń. Zawsze podchodźmy z dużą rezerwą do reklam obiecujących pewny i ponadprzeciętnie wysoki zysk, ponieważ jest to częsty sygnał alarmowy wskazujący na próbę oszustwa.

Źródło: Policja.pl