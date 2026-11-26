Prognoza pogody IMGW na piątek 27 listopada 2026 roku

Według synoptyków IMGW w piątek, 27 listopada 2026 roku, na północy kraju utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie, które okresami będzie wzrastać do dużego. W pozostałych regionach niebo zakryją duże i całkowite chmury, jednak w centrum od północy zaczną stopniowo postępować większe przejaśnienia.

W pasie Polski południowej okresami opady śniegu - w wielu miejscach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a w obszarze Karpat o około 10 cm. Lokalnie słabe opady śniegu także nad resztą kraju – podaje IMGW.

W południowej części kraju do godziny 18.00 pozostaje w mocy ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Alert obejmuje niemal całe województwo małopolskie oraz część województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -1°C do 1°C, a w rejonach podgórskich od -3°C do -1°C. Jak informuje IMGW, z kierunków północno-wschodniego i wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr, który na południu bywa porywisty i będzie wywoływał zawieje oraz zamiecie śnieżne. W szczytowych partiach Sudetów podmuchy osiągną prędkość do 65 km/h.

Pogoda w nocy z piątku na sobotę. Mróz do -8 stopni i opady śniegu

Synoptycy IMGW zapowiadają, że w nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na południu utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie, ale od północy powoli będą postępować większe przejaśnienia.

„W pasie Polski południowej miejscami opady śniegu, w drugiej połowie nocy stopniowo zanikające. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm” – informuje IMGW.

Temperatura minimalna spadnie do -8°C na wschodzie oraz około -5°C na północy i zachodzie, natomiast na południu wyniesie -2°C, a na wybrzeżu -1°C. Wiatr północno-wschodni i wschodni będzie słaby, na południu okresami umiarkowany. W szczytowych partiach Sudetów jego porywy dojdą do 70 km/h, a w Karpatach do 55 km/h.