Niebezpieczne odpady w szpitalu im. Rydygiera w Krakowie. Co znaleziono w śmietniku?

Do zdarzenia doszło na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. W jednym z pojemników przeznaczonych na odpady medyczne i komunalne ujawniono obecność niebezpiecznych substancji. Na miejscu zdarzenia pojawili się krakowscy strażacy, którzy przystąpili do realizacji procedur przewidzianych na wypadek zagrożenia radiacyjnego.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie szpitala im. Rydygiera, w jednym z pojemników na odpady, zostały wykryte materiały izotopowe. Na miejsce przybyła grupa ratownictwa chemicznego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6, która potwierdziła za pomocą przyrządów pomiarowych występowanie tych materiałów. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa – relacjonuje przebieg akcji mł. kpt. Maciej Podymkiewicz w wypowiedzi dla Radia Eska.

Nie zaszła konieczność ewakuacji szpitala

Wyznaczona przez strażaków strefa bezpieczeństwa jest stale monitorowana i pilnowana przez ratowników. Co niezwykle istotne dla pacjentów przebywających w placówce, szpital im. Rydygiera nie został ewakuowany, a jego bieżąca praca nie została wstrzymana.

Obecnie na miejscu trwają dalsze czynności z udziałem powołanych do tego instytucji.

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