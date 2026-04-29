Atak ostrym narzędziem w centrum Krakowa. Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego napastnika

Krwawy incydent przy ulicy Starowiślnej w Krakowie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 7 grudnia 2025 roku. Przedstawiciele pierwszego komisariatu w Krakowie przekazali, że agresor zbliżył się do przechodnia i ugodził go ostrym narzędziem. Rany okazały się na tyle poważne, że zaatakowany człowiek wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Zaraz po zadanym ciosie sprawca uciekł w nieznanym kierunku.

Funkcjonariusze prowadzą obecnie dochodzenie dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu. W trakcie prowadzonych działań śledczy pozyskali materiały z kamer monitoringu oraz fotografie uwieczniające sylwetkę podejrzanego. Niestety, wnikliwa analiza zebranych dowodów nie przyniosła na razie przełomu w kwestii ustalenia tożsamości uciekiniera.

Krakowscy mundurowi proszą świadków o pilny kontakt

Z powodu braku postępów w identyfikacji, krakowscy stróże prawa postanowili udostępnić wizerunek poszukiwanego w przestrzeni publicznej. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich mieszkańców stolicy Małopolski, a w szczególności do osób spacerujących w okolicach ulicy Starowiślnej w dniu ataku.

"Dotychczasowe czynności nie przyczyniły się do ustalenia personaliów mężczyzny widocznego na zdjęciu. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy lub posiadają jakiekolwiek informacje w tej sprawie”

- z takim apelem zwrócili się do obywateli policjanci reprezentujący Komisariat Policji I w Krakowie.

Gdzie przekazać informacje o sprawcy ataku w Krakowie?

Służby wyznaczyły specjalne kanały komunikacji dla każdego, kto rozpoznaje twarz ze zdjęć lub dysponuje kluczowymi faktami w tym dochodzeniu. Wszyscy dysponujący wiedzą o napastniku proszeni są o natychmiastowe nawiązanie kontaktu ze służbami:

dzwoniąc pod numer telefonu: 47-83-52-914

pisząc wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Krakowska policja kategorycznie zapewnia pełną dyskrecję i anonimowość każdemu zgłaszającemu.

