Najbardziej kolorowa wieś w Polsce. Tradycja zrodziła się z maskowania brudu

Najbardziej kolorowa wieś znajduje się w Małopolsce

Często w mediach wspomina się o największych czy najbardziej urokliwych polskich wsiach, jednak na szczególną uwagę zasługuje miejscowość uchodząca za absolutnie najbarwniejszą w całym kraju. Chodzi o Zalipie zlokalizowane w powiecie dąbrowskim na terenie województwa małopolskiego, które zyskało gigantyczną rozpoznawalność za sprawą charakterystycznych, roślinnych zdobień na elewacjach budynków. Wiele osób zastanawia się, skąd dokładnie wziął się ten wyjątkowy zwyczaj. Znamy odpowiedź!

Kolorowe domy w Zalipiu zachwycają turystów

Rozpoznawalność Zalipia opiera się głównie na ręcznie malowanych motywach kwiatowych, którymi skrupulatnie pokryte są nie tylko prywatne domostwa, ale również studnie, ogrodzenia oraz zabudowania gospodarcze. Ta niespotykana nigdzie indziej obyczajowość sprawiła, że małopolska miejscowość budzi gigantyczne zainteresowanie nie tylko wśród krajowych turystów, ale także wśród gości zza granicy.

Zwyczaj ten swoimi korzeniami sięga końca dziewiętnastego stulecia. Początkowo miejscowe kobiety zaczęły aplikować proste wzory na ściany swoich izb wyłącznie w celach praktycznych, aby skutecznie zakryć nieestetyczne ślady z sadzy, osadzające się z dymu ulatniającego się z pieców. Wraz z upływem lat te prymitywne ornamenty ewoluowały w niezwykle bogate, wielobarwne układy kwiatowe, stanowiące dziś niezaprzeczalną wizytówkę Zalipia.

Obecnie na terenie osady funkcjonuje blisko dwadzieścia w pełni pomalowanych gospodarstw, co udowadnia, że ten wyjątkowy zwyczaj wciąż pozostaje niezwykle żywy. Co więcej, każdego roku w miejscowości organizowane są zmagania w ramach konkursu „Malowana Chata”, podczas którego komisja wyłania najbardziej estetycznie udekorowane zagrody. Efekty tych prac można podziwiać w przygotowanej poniżej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zalipie - malowana wieś w Polsce [ZDJĘCIA]

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Gdzie znajduje się Zalipie? Czas dojazdu z Krakowa

Ta niezwykle barwna miejscowość administracyjnie przynależy do województwa małopolskiego, leżąc dokładnie na terenie gminy Olesno w powiecie dąbrowskim. Podróż samochodem ze stolicy regionu, czyli Krakowa, zajmuje turystom zaledwie półtorej godziny, podczas gdy z Rzeszowa można tam swobodnie dotrzeć w około godzinę i piętnaście minut jazdy.

Zalipie: atrakcje na miejscu i zabytki

Mimo że główną oś turystyczną stanowią same malowane chaty, na terenie wsi udostępniono zwiedzającym szereg dodatkowych punktów związanych z tym unikalnym rzemiosłem artystycznym. Wśród najważniejszych atrakcji czekających na odwiedzających warto wyróżnić chociażby:

Dom Malarek w Zalipiu

Zagrodę Felicji Curyłowej w Zalipiu, funkcjonującą jako Filia Muzeum Etnograficznego w Tarnowie

Kościół pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca

Kolorowy domek w osadzie Zalipie

Ukwieconą zagrodę Danuty.