W nocy z 26 na 27 listopada nad województwem małopolskim przeszły intensywne śnieżyce z silnym wiatrem, które spowodowały liczne kolizje oraz utrudnienia w krakowskiej komunikacji miejskiej.

W piątek rano sytuacja na drogach została opanowana i większość autobusów oraz tramwajów wróciła na stałe trasy, jednak z powodu pogody linie 214 i 298 wciąż kursują na skróconych dystansach.

Synoptycy ostrzegają przed dalszymi opadami śniegu, marznącą mżawką i silnym wiatrem powodującym zamiecie, przy temperaturach spadających do -5°C.

Paraliż komunikacyjny i trudne warunki na drogach w Krakowie

Intensywne opady śniegu, które przeszły nad województwem małopolskim w nocy z 26 na 27 listopada, spowodowały poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Sytuację pogarszał silny wiatr, który tworzył zaspy, nawiewając świeży śnieg na jezdnie. Doszło do wielu kolizji i niebezpiecznych wypadków. Miejscowo spadło nawet 20 cm śniegu.

Synoptycy ostrzegają, że to nie koniec zimowej aury. W ciągu dnia na południu kraju wciąż prognozowane są słabe opady śniegu, a rano lokalnie może występować marznąca mżawka powodująca gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -4°C do 0°C, a w rejonach podgórskich spadnie nawet do -5°C. Wiatr w porywach może osiągać do 55 km/h, co w połączeniu z opadami będzie powodować zamiecie śnieżne.

Koszt zimowego utrzymania Krakowa w sezonie 2026/2027 szacuje się na ok. 62,6 mln zł. W gotowości bojowej czeka aż 286 jednostek specjalistycznego sprzętu. Wśród nich znajduje się m.in. 74 solarki, 60 pojazdów przeznaczonych do oczyszczania ulic, 44 jednostki dedykowane do odśnieżania chodników oraz 9 zespołów, których zadaniem jest wywóz zalegającego śniegu. W miejskich bazach zgromadzono imponujące zapasy materiałów do posypywania dróg: ponad 12 tysięcy ton soli drogowej, ponad 4 tysiące ton piasku oraz przeszło 550 ton chlorku wapnia lub magnezu.

Tramwaje w Krakowie skracają swoje trasy

Z informacji krakowskiego MPK wynika, że obecnie z powodu warunków pogodowych linia 214 została skrócona do Grabówek Pętli, a linia 298 do przystanku Morawica Szkoła. Linia 102 była skrócona do Zakamycza, ale wróciła już na swoją stałą trasę.

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