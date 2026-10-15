Awantura w szpitalu. Pijani pacjenci zaatakowali lekarza i pielęgniarkę na SOR

Dwóch nietrzeźwych mężczyzn awanturowało się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Nowym Targu.

Agresorzy kierowali wulgarne wyzwiska i groźby pozbawienia życia wobec lekarza i pielęgniarki, a jeden z nich naruszył również nietykalność cielesną lekarza.

Policja zatrzymała obu mężczyzn (39 i 41 lat), którzy usłyszą zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego i gróźb karalnych; młodszy odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej lekarza.

Agresywni pacjenci w szpitalu w Nowym Targu. Zaatakowali lekarza i pielęgniarkę

W środę, 14 października dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu otrzymał zgłoszenie z Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego. Na miejscu natychmiast pojawili się mundurowi, którzy zastali zszokowany personel medyczny. Dwaj pijani mieszkańcy Nowego Targu wszczęli awanturę, grożąc personelowi śmiercią. Agresorzy w wieku 39 i 41 lat nie tylko wyzywali pracujący tam personel najgorszymi słowami, ale również grozili im pozbawieniem życia. Medycy usłyszeli m.in., że napastnicy będą na nich czekać po zakończeniu dyżuru, aby dopuścić się wobec nich przemocy. Sytuacja stała się skrajnie niebezpieczna, gdy młodszy z mężczyzn fizycznie zaatakował lekarza, naruszając jego nietykalność cielesną.

Interweniujący policjanci błyskawicznie ustalili tożsamość i obezwładnili obu napastników. Agresywni nowotarżanie zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, 15 października obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty karne. Mężczyźni odpowiedzą za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych oraz za kierowanie gróźb karalnych. Młodszy z nich, 39-latek, dodatkowo usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej lekarza. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą nowotarscy śledczy.

Jaka kara grozi za atak na oddziale ratunkowym?

Warto podkreślić, że lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków korzystają z pełnej ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Prawo w takich przypadkach jest bezwzględne, o czym przypominają mundurowi z Małopolski.

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia do roku. Z kolei kierowanie gróźb karalnych oraz naruszenie nietykalności cielesnej lekarza to przestępstwa zagrożone karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

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