W sobotnim losowaniu Lotto z 28 listopada 2026 roku padła główna wygrana.

Zwycięzca, który jako jedyny poprawnie wytypował wszystkie liczby, otrzyma 27 671 458,10 złotych.

Wygrane drugiego stopnia w wysokości 11 173,00 złotych trafiły do 63 graczy, a tysiące kolejnych osób zdobyły niższe kwoty.

Wyniki Lotto z 28 listopada 2026 roku. Padła wygrana ponad 27 milionów złotych!

Totalizator Sportowy potwierdził w oficjalnym komunikacie prasowym, że w sobotnim losowaniu Lotto z 28 listopada 2026 roku odnotowano jedną wygraną pierwszego stopnia w wysokości 27 671 458,10 złotych. Taka kwota trafi do gracza, który jako jedyny w kraju bezbłędnie skreślił wszystkie wymagane liczby.

Wielomilionowa pula narastała od dłuższego czasu i przyciągała do kolektur oraz przed telewizory rzesze grających. Ostatecznie pełną kumulację zdobyła jedna osoba, ale sobotnie losowanie przyniosło wygrane również tysiącom innych uczestników, którym niewiele zabrakło do głównej nagrody.

Spore powody do radości mają 63 osoby z nagrodami po 11 173,00 złotych każda. Wygrane trzeciego stopnia za trafienie czterech liczb zdobyło 4204 graczy, co dało im po 261,90 złotych. Z kolei za poprawne wytypowanie trzech liczb wypłacono 76 643 wygrane czwartego stopnia w kwocie 35,00 złotych każda.

Miejsce zawarcia zwycięskiego zakładu z trafioną „szóstką” nie zostało jeszcze podane do wiadomości publicznej. Rozbicie kumulacji oznacza, że w kolejnym losowaniu Lotto gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia wyniesie 3 000 000 złotych.

Wyniki losowania Lotto Plus. Jakie kwoty trafiły do graczy?

Równolegle przeprowadzono dodatkowe losowanie Lotto Plus. Z oficjalnych danych Totalizatora Sportowego wynika, że 28 listopada 2026 roku w tej grze nikt nie trafił wygranej pierwszego stopnia.

W losowaniu Lotto Plus odnotowano natomiast 48 wygranych drugiego stopnia po 3500,00 złotych. Nagrody trzeciego stopnia za trafienie czterech liczb zdobyło 3512 graczy, a każdy z nich otrzyma po 100,00 złotych.

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