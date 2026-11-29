Szczawnica w Pieninach. Tutaj wypoczywali Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus

Szczawnica, ulokowana w malowniczym otoczeniu Pienin oraz Beskidu Sądeckiego, już od przeszło dwustu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Górskie widoki przyciągają w te strony nie tylko turystów i kuracjuszy, ale również artystów. W przeszłości odpoczywali tu oraz ratowali swoje zdrowie między innymi Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus, szukający w tym miejscu potrzebnego wytchnienia.

Historia uzdrowiska w Szczawnicy. Jak powstał znany kurort?

Choć tutejsze źródła mineralne były znane znacznie wcześniej, to oficjalna historia uzdrowiska sięga początków XIX stulecia. Przełomowy okazał się rok 1839, kiedy majątek przejął Józef Stefan Szalay. Rozpoczął on regularną rozbudowę zdrojowiska, poświęcając kolejne lata na tworzenie bazy leczniczej, w tym pierwszych domów zdrojowych, pijalni oraz budynków dedykowanych kuracjuszom. W połowie tamtego wieku miejsce to odwiedził słynny promotor polskich uzdrowisk profesor Józef Dietl, który pomógł dostosować lokalne wody i zabiegi do standardów europejskich kurortów, co znacząco podniosło prestiż miejscowości.

W następnych dziesięcioleciach odkrywano kolejne źródła i wznoszono nowe obiekty, co przyciągało coraz większe rzesze odwiedzających. Po zakończeniu wojny kurort został jednak upaństwowiony. Przekształcono go wówczas w państwowe sanatorium, które wyspecjalizowało się między innymi w terapii schorzeń dróg oddechowych. Sytuacja zmieniła się dopiero na początku XXI wieku, kiedy to prawowici spadkobiercy odzyskali uzdrowisko i rozpoczęli jego gruntowną odnowę. Przywrócili oni miejscowości dawny blask i wysoką rangę, opierając współczesne leczenie na tradycyjnych właściwościach tutejszych wód.

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Zdjęcia uzdrowiska Szczawnica

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Sienkiewicz, Prus i Żeromski w Szczawnicy. Pisarze cenili ten górski kurort

Już w XIX stuleciu Szczawnica uchodziła za niezwykle modne miejsce wypoczynku, do którego chętnie zjeżdżali wybitni przedstawiciele świata nauki oraz kultury. W gronie tym znajdowali się wspomniani wcześniej Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz. Wybitni twórcy doceniali w tym kurorcie nie tylko same walory prozdrowotne, ale również malownicze krajobrazy oraz panującą w miejscowości spokojną atmosferę. Warto dodać, że w tym pienińskim uzdrowisku gościł także inny znany pisarz, Stefan Żeromski.

Uzdrowisko Szczawnica. Jakie choroby i schorzenia można tu wyleczyć?

Kuracjusze przyjeżdżający do Szczawnicy mogą liczyć na profesjonalną pomoc medyczną w kilku głównych obszarach zdrowotnych, ponieważ uzdrowisko specjalizuje się w konkretnych terapiach:

dolegliwościach dróg oddechowych, takich jak przewlekłe nieżyty czy astma,

problemach z układem ruchu, obejmujących reumatyzm oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów,

różnego rodzaju schorzeniach o podłożu laryngologicznym.