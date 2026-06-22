Biały Dunajec pod wodą. Powódź w Tatrach sparaliżowała zakopiankę, ważny komunikat władz

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2026-06-22 18:23

Burze i ulewne opady deszczu doprowadziły do powodzi w Białym Dunajcu. Woda wdzierała się do domów i piwnic. Zakopianka, jedna z najważniejszych dróg w Tatrach, została częściowo zablokowana, wprowadzono na niej ruch wahadłowy. Wójt Białego Dunajca wystosował ważny komunikat do mieszkańców.

  • W Białym Dunajcu (pow. tatrzański) strażacy prowadzą działania po intensywnych opadach deszczu, które spowodowały zalanie ulic i budynków.
  • Strażacy oczyszczają ulice, udrażniają drogi do posesji i wypompowują wodę.
  • Na drodze krajowej 47 (zakopiance) w Białym Dunajcu wprowadzono ruch wahadłowy, a dla powiatu tatrzańskiego wydano ostrzeżenie III stopnia przed burzami i alert RCB o możliwych podtopieniach.

Dramatyczna sytuacja w Białym Dunajcu. Mieszkańcy walczą z wielką wodą

Na Podhalu, a w szczególności w miejscowości Biały Dunajec, od kilku godzin panuje wyjątkowo trudna sytuacja. Po intensywnych burzach i ulewnych opadach deszczu wiele ulic znalazło się pod wodą, a liczne budynki, w tym domy mieszkalne i piwnice, zostały zalane. Mieszkańcy z niepokojem obserwują rozwój wydarzeń, starając się zabezpieczyć swój dobytek.

- Przyszła taka pompa straszna. Ludzie porobili sobie odpływy, a to się wszystko zapchało i teraz spływa ulicami - powiedział reporterowi Radia Eska pan Stanisław z Białego Dunajca. 

Jak informuje bryg. Krzysztof Leja, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, skala zniszczeń jest znaczna. „W tej chwili trwają działania polegające na oczyszczaniu ulic, udrażnianiu dróg do posesji, wypompowywaniu wody i usuwaniu tego, co woda naniosła z posesji i piwnic” – przekazał bryg. Leja.

Skutki nawałnicy odczuwalne są także na kluczowej dla regionu drodze. Zakopianka, czyli droga krajowa nr 47, w rejonie Białego Dunajca została częściowo zablokowana. Wprowadzono na niej ruch wahadłowy, co powoduje znaczne utrudnienia dla kierowców i wydłuża czas przejazdu przez Tatry. Strażakom udało się przekierować wodę napływającą ze skarpy, która groziła całkowitym zablokowaniem trasy, jednak służby nadal intensywnie pracują nad jej pełnym udrożnieniem.

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Komunikat wójta gminy Biały Dunajec

W związku z dzisiejszymi bardzo intensywnymi opadami deszczu oraz lokalnymi podtopieniami na terenie naszej gminy, prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.W krótkim czasie spadła duża ilość wody, co może powodować gwałtowny spływ z wyżej położonych terenów, szybkie wezbrania potoków i rowów, zalewanie dróg, posesji, piwnic oraz problemy z drożnością przepustów. Prosimy mieszkańców o:

  • zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne i sąsiadów, którzy mogą potrzebować pomocy,
  • zgłaszanie miejsc niebezpiecznych, zatkanych przepustów, zalanych dróg i podtopień z podaniem dokładnej lokalizacji,
  • zabezpieczenie piwnic, garaży, samochodów i rzeczy znajdujących się przy ciekach wodnych,
  • sprawdzenie odpływów, kratek i rowów przy posesjach — tylko wtedy, gdy można to zrobić bezpiecznie,
  • niezbliżanie się do wezbranych potoków, rowów i rzek,
  • nieprzechodzenie i nieprzejeżdżanie przez zalane odcinki dróg.

Służby są w terenie, monitorują sytuację i reagują na zgłoszenia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia należy dzwonić pod numer *112*. Sytuacja jest dynamiczna. Prosimy o zachowanie spokoju i ostrożność.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w akcji usuwania skutków powodzi w Białym Dunajcu, gdzie intensywne opady deszczu spowodowały zalane ulice i posesje. Ratownicy, wspierani przez mieszkańców, pracują przy wypompowywaniu wody i układaniu worków z piaskiem, aby chronić budynki przed dalszym zalaniem, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
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Zatrzymanie Dariusza R. 
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