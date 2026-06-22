W Białym Dunajcu (pow. tatrzański) strażacy prowadzą działania po intensywnych opadach deszczu, które spowodowały zalanie ulic i budynków.

Strażacy oczyszczają ulice, udrażniają drogi do posesji i wypompowują wodę.

Na drodze krajowej 47 (zakopiance) w Białym Dunajcu wprowadzono ruch wahadłowy, a dla powiatu tatrzańskiego wydano ostrzeżenie III stopnia przed burzami i alert RCB o możliwych podtopieniach.

Dramatyczna sytuacja w Białym Dunajcu. Mieszkańcy walczą z wielką wodą

Na Podhalu, a w szczególności w miejscowości Biały Dunajec, od kilku godzin panuje wyjątkowo trudna sytuacja. Po intensywnych burzach i ulewnych opadach deszczu wiele ulic znalazło się pod wodą, a liczne budynki, w tym domy mieszkalne i piwnice, zostały zalane. Mieszkańcy z niepokojem obserwują rozwój wydarzeń, starając się zabezpieczyć swój dobytek.

- Przyszła taka pompa straszna. Ludzie porobili sobie odpływy, a to się wszystko zapchało i teraz spływa ulicami - powiedział reporterowi Radia Eska pan Stanisław z Białego Dunajca.

Jak informuje bryg. Krzysztof Leja, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, skala zniszczeń jest znaczna. „W tej chwili trwają działania polegające na oczyszczaniu ulic, udrażnianiu dróg do posesji, wypompowywaniu wody i usuwaniu tego, co woda naniosła z posesji i piwnic” – przekazał bryg. Leja.

Skutki nawałnicy odczuwalne są także na kluczowej dla regionu drodze. Zakopianka, czyli droga krajowa nr 47, w rejonie Białego Dunajca została częściowo zablokowana. Wprowadzono na niej ruch wahadłowy, co powoduje znaczne utrudnienia dla kierowców i wydłuża czas przejazdu przez Tatry. Strażakom udało się przekierować wodę napływającą ze skarpy, która groziła całkowitym zablokowaniem trasy, jednak służby nadal intensywnie pracują nad jej pełnym udrożnieniem.

Komunikat wójta gminy Biały Dunajec

W związku z dzisiejszymi bardzo intensywnymi opadami deszczu oraz lokalnymi podtopieniami na terenie naszej gminy, prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.W krótkim czasie spadła duża ilość wody, co może powodować gwałtowny spływ z wyżej położonych terenów, szybkie wezbrania potoków i rowów, zalewanie dróg, posesji, piwnic oraz problemy z drożnością przepustów. Prosimy mieszkańców o:

zwrócenie uwagi na osoby starsze, samotne i sąsiadów, którzy mogą potrzebować pomocy,

zgłaszanie miejsc niebezpiecznych, zatkanych przepustów, zalanych dróg i podtopień z podaniem dokładnej lokalizacji,

zabezpieczenie piwnic, garaży, samochodów i rzeczy znajdujących się przy ciekach wodnych,

sprawdzenie odpływów, kratek i rowów przy posesjach — tylko wtedy, gdy można to zrobić bezpiecznie,

niezbliżanie się do wezbranych potoków, rowów i rzek,

nieprzechodzenie i nieprzejeżdżanie przez zalane odcinki dróg.

Służby są w terenie, monitorują sytuację i reagują na zgłoszenia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia należy dzwonić pod numer *112*. Sytuacja jest dynamiczna. Prosimy o zachowanie spokoju i ostrożność.

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