Biją w niej dzwony poświęcone papieżowi i Maryi. To jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-05-11 12:19

Na mapie Małopolski znajduje się wiele wyjątkowych wisi. Jedną z nich jest Polna, położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Grybów. Miejscowość słynie z zabytkowego drewnianego kościoła św. Andrzej Apostoła, zbudowanego w XVI wieku, włączonego do szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. Obok świątyni stoi XIX-wieczna dzwonnica z trzema dzwonami. Jeden z nich nazwano imieniem Maryi, aby upamiętnić nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą Jasnogórską oraz Maryja Wspomożycielka, patronką parafii. Inne dzwony poświęcono papieżowi Leonowi XIII. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Zobaczcie naszą galerię.

To malownicza małopolska wieś. Słynie z dzwonów poświęconych papieżowi i Maryi
To malownicza małopolska wieś. Słynie z dzwonów poświęconych papieżowi i Maryi To malownicza małopolska wieś. Słynie z dzwonów poświęconych papieżowi i Maryi To malownicza małopolska wieś. Słynie z dzwonów poświęconych papieżowi i Maryi To malownicza małopolska wieś. Słynie z dzwonów poświęconych papieżowi i Maryi
Galeria zdjęć 15

Polna jest jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. W przykościelnej dzwonnicy znajduje się dzwon nazwany imieniem Maryi

Polna to wieś położona w powiecie nowosądecki, w gminie Grybów, na Pogórzu Rożnowskm i Pogórzu Ciężkowickim w dolinie potoku Polnianka. W latach 1975–1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Mieszka w niej, według danych GUS, 1059 osób. Pierwsze informacje o miejscowości pochodzą z 1383 roku. W tamtejszych dokumentach jest wzmiankowana jako wieś na prawie niemieckim. Jednak niektóre źródła podają, że istniała przez 1375 rokiem. Jedną z największych atrakcji turystycznych Polnej jest późnogotycki kościół św. Andrzeja Apostoła, zbudowany w XVI wieku, będący fundacją Gładyszów.

Niezwykle ciekawa jest historia kościelnych dzwonów. Pierwsza wzmianka, pochodząca z XVII wieku, mówi o dzwonnicy z dwoma dzwonami. W 1901 roku odnotowano, że są tam dwa stare dzwony bez napisów, a w 1904 roku, że dwa dzwony zostały sprawiono, aby uczcić pamięć zmarłego w 1903 roku papieża Leona XIII. Obecnie w dzwonnicy znajdują się trzy dzwony z 1969 roku, wykonane w firmie Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Mają one następujące imiona: „Maryja” – z okazji nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą Jasnogórską oraz Maryję Wspomożycielkę, „św. Florian” oraz „św. Andrzej Apostoł”. Poprzednie dzwony zrabowali Niemcy w czasie II wojny światowej.

Polecany artykuł:

Zapłonęła w nim pierwsza na świecie uliczna lampa. To jedno z najpiękniejszych …

Tak wygląda wieś Polna i kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła [GALERIA]

To malownicza małopolska wieś. Słynie z dzwonów poświęconych papieżowi i Maryi
Galeria zdjęć 15
Sonda
Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce?
Dom Książków, Tarnów
województwo małopolskie
podróże
Małopolska
Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce
małopolskie
wieś
turystyka