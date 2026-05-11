Polna jest jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. W przykościelnej dzwonnicy znajduje się dzwon nazwany imieniem Maryi

Polna to wieś położona w powiecie nowosądecki, w gminie Grybów, na Pogórzu Rożnowskm i Pogórzu Ciężkowickim w dolinie potoku Polnianka. W latach 1975–1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Mieszka w niej, według danych GUS, 1059 osób. Pierwsze informacje o miejscowości pochodzą z 1383 roku. W tamtejszych dokumentach jest wzmiankowana jako wieś na prawie niemieckim. Jednak niektóre źródła podają, że istniała przez 1375 rokiem. Jedną z największych atrakcji turystycznych Polnej jest późnogotycki kościół św. Andrzeja Apostoła, zbudowany w XVI wieku, będący fundacją Gładyszów.

Niezwykle ciekawa jest historia kościelnych dzwonów. Pierwsza wzmianka, pochodząca z XVII wieku, mówi o dzwonnicy z dwoma dzwonami. W 1901 roku odnotowano, że są tam dwa stare dzwony bez napisów, a w 1904 roku, że dwa dzwony zostały sprawiono, aby uczcić pamięć zmarłego w 1903 roku papieża Leona XIII. Obecnie w dzwonnicy znajdują się trzy dzwony z 1969 roku, wykonane w firmie Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Mają one następujące imiona: „Maryja” – z okazji nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą Jasnogórską oraz Maryję Wspomożycielkę, „św. Florian” oraz „św. Andrzej Apostoł”. Poprzednie dzwony zrabowali Niemcy w czasie II wojny światowej.

