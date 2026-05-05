Czchów to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Jeszcze niedawno był wsią

Czchów jest jednym z najciekawszych miast w województwie małopolskim. Jest położony w powiecie brzeskim, w gminy miejsko-wiejskiej Czchów, której jest siedzibą. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 1 stycznia 2024 roku, liczba ludności w mieście wynosi 2276 osób. Czchów jest jednym z najmniejszych miast w Małopolsce. Zajmuje powierzchnię 14,09 kilometrów kwadratowych. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa tarnowskiego. Natomiast 1 stycznia 2000 roku Czchów odzyskał utracone w 1928 roku prawa miejskie.

Pierwsze wzmianki o Czchowie pochodzą z XIII wieku. Jednak ślady najdawniejszego osadnictwa sięgają czasów państwa wielkomorawskiego. W 1280 roku na tamtejszych ziemiach odbyło się spotkanie księżnej Kingi z księciem Leszkiem Czarnym, aby doprowadzić do rozstrzygnięcia konfliktu pomiędzy książętami. Wziął w nim udział biskup krakowski, a także dostojnicy kościelni. Wówczas Czchów określano mianem wsi biskupstwa krakowskiego. W 1288 roku prawa do miejscowości przyznano benedyktynom tynieckim, najstarszemu zakonowi w Polsce. Jednakże dokument z czasem został uznany za falsyfikat. W 1333 roku Czchów odziedziczyła Jadwiga, wdowa po królu Władysławie Łokietku. Po jej śmierci w 1339 roku dobra stały się własnością Kazimierza Wielkiego. Za jego panowania miasto zostało lokowane na prawie magdeburskim. Wcześniej funkcjonowało na prawie średzkim. Nie wiadomo, kiedy odbyła się pierwsza lokacja miasta, bowiem w dokumencie zmiany prawa lokacyjnego istnieje zapis, że prawa miejskie miało już od dawna.

Najsławniejszym zabytkiem Czchowa są ruiny zamku królewskiego z przełomu XIII i XIV wieku, położonego na wzgórzu zwanym Baszta nad Dunajcem. Pozostałe obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego to: układ urbanistyczny z połowy XIV wieku, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP wraz z dzwonnicą i otoczeniem oraz cmentarz wojenny z I wojny światowej.

