Bilety na pociągi PKP taniej nawet o połowę. Wystarczy wejść na tę stronę

Tańsze bilety PKP

Mało kto korzysta z narzędzia, które ułatwia wyszukiwanie promocyjnych przejazdów. Chodzi o stronę Łowcy Promo, gdzie można sprawdzić aktualnie dostępne tańsze bilety na połączenia PKP Intercity. Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne dla osób, które planują wyjazd i są elastyczne co do terminu. W przypadku popularnych tras promocyjne pule biletów szybko się wyprzedają, dlatego warto zaglądać tam regularnie.

Korzystanie z wyszukiwarki jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę z promocjami PKP Intercity, wybrać interesującą trasę lub sprawdzić dostępne okazje i przejść do zakupu biletu. System pokazuje połączenia, dla których przewoźnik przygotował niższe ceny. Nie oznacza to jednak, że każdy przejazd będzie dostępny w najniższej cenie. Liczba promocyjnych miejsc jest ograniczona i zależy m.in. od popularności konkretnego pociągu oraz momentu zakupu.

Nie tylko Łowcy Promo. PKP ma więcej sposobów na tańsze przejazdy

Pasażerowie mogą korzystać również z innych ofert przewoźnika. Przy zakupie biletu z wyprzedzeniem dostępne są zniżki w ramach specjalnych taryf, a osoby podróżujące w grupie lub z rodziną mogą skorzystać z dodatkowych ulg, np. "Taniej z Bliskimi". Warto jednak wiedzieć, że niektóre zniżki w okresie wakacyjnym nie są tak korzystne jako poza nim - PKP Intercity obcina popularną zniżkę na wakacje. Pasażerowie muszą liczyć się z wyższymi kosztami.

Te dania Polacy najchętniej jedli w Warsie. Oto kulinarne hity PKP

6

Popularność PKP nie maleje

Podróże pociągami od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością. Kolej jest dla wielu osób wygodną alternatywą dla samochodu – pozwala uniknąć korków, a podczas jazdy można odpocząć, pracować lub podziwiać widoki za oknem. Szczególnie w okresie wakacyjnym, podczas długich weekendów i świąt zainteresowanie połączeniami kolejowymi wyraźnie rośnie. PKP Intercity każdego roku przewozi miliony pasażerów, oferując połączenia między największymi miastami oraz popularnymi miejscowościami turystycznymi. Nic więc dziwnego, że wiele osób szuka sposobów na to, aby kupić bilety taniej.