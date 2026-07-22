Do wstrząsającej tragedii doszło w środę, 22 lipca, na terenie Białki Tatrzańskiej w powiecie tatrzańskim. W kompleksie leśnym trwał transport pozyskanego drewna, kiedy doszło do wypadku z udziałem starszego mężczyzny. Poszkodowany poniósł śmierć na miejscu.

Śmiertelny wypadek w Białce Tatrzańskiej. Mężczyzna przygnieciony przez ciągnik

Z początkowych ustaleń wynika, że koło traktora rolniczego przygniotło poszkodowanego. Doznane przez niego obrażenia ciała były na tyle poważne, że życia nie udało się uratować. Oficjalne informacje w tej sprawie udostępniła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Z komunikatu zakopiańskich strażaków dowiadujemy się, że zgłoszenie o dramacie napłynęło w środę 22 lipca o godzinie 13:32.

- W terenie leśnym podczas transportu drewna doszło do śmiertelnego w skutkach zdarzenia. Koło ciągnika rolniczego przygniotło starszego mężczyznę. Na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe

- poinformowano w oficjalnym komunikacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Badają przyczyny wypadku

Trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności, które doprowadziły do tego nieszczęśliwego wypadku. Działania na miejscu prowadzą policyjni śledczy, a wszystko odbywa się pod nadzorem prokuratora. Służby mają za zadanie krok po kroku odtworzyć przebieg tych dramatycznych chwil.

Praca w lesie pełna zagrożeń

Śmierć mężczyzny pod Zakopanem to kolejne już zdarzenie o tak tragicznym finale w czasie prowadzenia wycinki lub wywozu drzew z lasu. Takie wypadki są bolesnym dowodem na to, że wykonywanie prac z użyciem wielkogabarytowych maszyn rolniczych na trudnym terenie wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem.