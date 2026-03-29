Bociany wróciły na Podhale, a tam... śnieg po kolana! Czy ptaki przetrwają mrozy?

Bociany w śniegu na Podhalu

Podhale na początku środku kalendarzowej wiosny przykryła gruba warstwa śniegu. W takich zimowych warunkach znalazły się bociany, które właśnie wróciły do Polski z ciepłych krajów, by szukać miejsc na gniazda. Zamiast zielonych łąk, ptaki brodzą teraz w białym puchu, co dla wielu mieszkańców jest widokiem niezwykłym i niepokojącym.

Gniazda bocianów w tym regionie znajdują się głównie w okolicach Nowego Targu, z dala od wyższych partii gór, choć zdarzają się wyjątki, nawet w samym Zakopanem. Miłośnicy przyrody z obawą przyglądają się ptakom, zastanawiając się, czy te zdołają przetrwać tak drastyczne załamanie pogody.

Eksperci oceniają sytuację bocianów w Polsce

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) podchodzą do sprawy ze spokojem, choć nie ukrywają ostrożności. W rozmowie z PAP Sebastian Menderski z PTOP wyjaśnił, że kilkudniowy powrót zimy nie stanowi dla ptaków śmiertelnego zagrożenia. Problem pojawi się dopiero wtedy, gdy mrozy utrzymają się dłużej, odcinając bocianom dostęp do pożywienia i wymuszając na nich ponowną wędrówkę.

Sytuacja jest o tyle trudna, że u bocianów rozpoczął się już okres lęgowy. Ptaki, wyczerpane wielotysięcznym lotem, są bardzo przywiązane do swoich gniazd i często wolą w nich przeczekać złą pogodę, zamiast odlatywać.

- Trzeba pamiętać, że bociany przeleciały kilka tysięcy kilometrów i zużyły zapasy energii. Te, które nie zdążyły się wzmocnić przed nadejściem śniegu, mogą mieć trudniej - tłumaczy Sebastian Menderski.

Jak dokarmiać bociany podczas zimy?

Gdy zima nie odpuszcza, pomoc ludzi może okazać się niezbędna. Przyrodnicy apelują jednak o rozsądek. Jeśli decydujemy się na dokarmianie, powinniśmy podawać bocianom rozdrobnione podroby drobiowe (np. serca, płuca), kawałki kurczaka z kośćmi czy drobne ryby. Surowo wzbronione jest rzucanie im resztek z naszych stołów, jedzenia przetworzonego czy posolonego.

- Bociany są generalistami pokarmowymi i w naturze radzą sobie bardzo dobrze, zjadając m.in. gryzonie, płazy, owady czy dżdżownice. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych mogą jednak zbliżać się do ludzi i wtedy taka pomoc może mieć znaczenie - dodaje Sebastian Menderski.

Podobne anomalie pogodowe miały już miejsce w ubiegłych latach i z reguły ptaki potrafią przetrwać krótki powrót mrozów. Najważniejsze jest teraz to, jak szybko stopnieje śnieg i kiedy na dobre wróci wiosenna aura, umożliwiająca bocianom spokojne przystąpienie do lęgów.

