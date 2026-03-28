Tatry pod śniegiem. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego! Turyści proszeni o rozsądek

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-03-28 9:01

Od soboty w Tatrach obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy TOPR alarmują: warunki są bardzo trudne, a w wielu miejscach wręcz skrajnie niebezpieczne. Świeży śnieg, silny wiatr i fatalna widoczność tworzą mieszankę, która może skończyć się tragedią.

Zagrożenie lawinowe

Wiatr nawiał tony śniegu. Lawina może ruszyć od jednego kroku

TOPR w najnowszym komunikacie nie pozostawia złudzeń: w szczytowych partiach gór wiatr utworzył ogromne zaspy i nawisy. Pokrywa śnieżna na stromych stokach jest słabo związana, a to oznacza, że lawinę może wyzwolić nawet niewielkie obciążenie – czasem jeden niefortunny krok.

Ratownicy ostrzegają, że w określonych sytuacjach mogą schodzić duże, a nawet bardzo duże lawiny samoistne. Zagrożenie dotyczy nie tylko wysokich partii – niebezpiecznie jest także niżej.

Polecany artykuł:

Gwałtowny powrót zimy w Polsce. IMGW ostrzega przed przymrozkami i śnieżycami

Śniegu przybywa w oczach. Kasprowy: 130 cm!

Ostatnie opady zasypały całe Tatry. Dane mówią same za siebie:

  • Kasprowy Wierch – 130 cm śniegu
  • Hala Gąsienicowa – 88 cm
  • Zakopane – 35 cm

To warunki, które w połączeniu z wiatrem tworzą wyjątkowo trudną sytuację dla turystów.

Szlaki zniknęły pod śniegiem. Widoczność fatalna

W wyższych partiach gór szlaki są kompletnie przysypane, a ich przebieg w wielu miejscach jest niewidoczny. Do tego dochodzą głębokie zaspy, niski pułap chmur i ograniczona widzialność. To prosta droga do pobłądzeń, które w takich warunkach mogą skończyć się dramatycznie.

Niebezpiecznie także niżej. Gałęzie pękają pod ciężarem śniegu

W niższych partiach Tatr sytuacja wcale nie jest łatwiejsza. Szlaki są nieprzetarte, co wydłuża czas przejścia i męczy turystów. Na drzewach zalega ciężki, mokry śnieg – gałęzie łamią się i spadają na ścieżki, stwarzając dodatkowe zagrożenie.

TOPR apeluje: tylko doświadczeni i dobrze wyposażeni

Ratownicy przypominają, że w takich warunkach w góry powinni ruszać wyłącznie ci, którzy mają:

  • doświadczenie zimowe,
  • raki, czekan i kask,
  • lawinowe ABC (detektor, sonda, łopata).

Bez tego ryzyko rośnie dramatycznie.

Zima stulecia w Polsce
Galeria zdjęć 52
Quiz. Przysłowia o pogodzie
Pytanie 1 z 10
Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to...
