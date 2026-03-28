Tatry pod śniegiem. Trzeci stopień zagrożenia lawinowego! Turyści proszeni o rozsądek

Wiatr nawiał tony śniegu. Lawina może ruszyć od jednego kroku
TOPR w najnowszym komunikacie nie pozostawia złudzeń: w szczytowych partiach gór wiatr utworzył ogromne zaspy i nawisy. Pokrywa śnieżna na stromych stokach jest słabo związana, a to oznacza, że lawinę może wyzwolić nawet niewielkie obciążenie – czasem jeden niefortunny krok.
Ratownicy ostrzegają, że w określonych sytuacjach mogą schodzić duże, a nawet bardzo duże lawiny samoistne. Zagrożenie dotyczy nie tylko wysokich partii – niebezpiecznie jest także niżej.
Śniegu przybywa w oczach. Kasprowy: 130 cm!
Ostatnie opady zasypały całe Tatry. Dane mówią same za siebie:
- Kasprowy Wierch – 130 cm śniegu
- Hala Gąsienicowa – 88 cm
- Zakopane – 35 cm
To warunki, które w połączeniu z wiatrem tworzą wyjątkowo trudną sytuację dla turystów.
Szlaki zniknęły pod śniegiem. Widoczność fatalna
W wyższych partiach gór szlaki są kompletnie przysypane, a ich przebieg w wielu miejscach jest niewidoczny. Do tego dochodzą głębokie zaspy, niski pułap chmur i ograniczona widzialność. To prosta droga do pobłądzeń, które w takich warunkach mogą skończyć się dramatycznie.
Niebezpiecznie także niżej. Gałęzie pękają pod ciężarem śniegu
W niższych partiach Tatr sytuacja wcale nie jest łatwiejsza. Szlaki są nieprzetarte, co wydłuża czas przejścia i męczy turystów. Na drzewach zalega ciężki, mokry śnieg – gałęzie łamią się i spadają na ścieżki, stwarzając dodatkowe zagrożenie.
TOPR apeluje: tylko doświadczeni i dobrze wyposażeni
Ratownicy przypominają, że w takich warunkach w góry powinni ruszać wyłącznie ci, którzy mają:
- doświadczenie zimowe,
- raki, czekan i kask,
- lawinowe ABC (detektor, sonda, łopata).
Bez tego ryzyko rośnie dramatycznie.