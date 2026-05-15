Jakie uczelnie pomogą przy budowie metra w Krakowie? Podział ról jest jasny

Budowa metra to ogromne wyzwanie, dlatego władze Krakowa zdecydowały się poprosić o pomoc naukowców. Przedstawiciele największych krakowskich szkół wyższych podpisali list intencyjny z prezydentem miasta. Dzięki temu każda uczelnia weźmie na siebie odpowiedzialność za konkretny fragment przygotowań. Specjaliści będą doradzać urzędnikom, robić analizy i pilnować, żeby inwestycja została dobrze zaplanowana pod każdym względem – od wytrzymałości tuneli po wygląd przystanków.

Akademia Górniczo-Hutnicza zajmie się kwestiami geologicznymi, hydrogeologicznymi, a także kwestią drążenia tuneli. Politechnika Krakowska będzie skupiała się na kwestiach planistycznych, taborowych, architektonicznych, konserwacji zabytków i utrzymania dziedzictwa kulturowego Krakowa. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma ogromne kompetencje w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych. Uniwersytet Rolniczy specjalizuje się w kwestiach środowiskowych, ochronie środowiska, kwestiach gospodarki przestrzennej i oczywiście Uniwersytet Jagielloński, który ma ogromne doświadczenie w zakresie prawnym, w zakresie archeologii, działania społecznego, czyli wyjaśniania, tłumaczenia mieszkańcom całego procesu inwestycyjnego. [...] Akademia Sztuk Pięknych jest jednostką, która zajmie się kwestiami wizerunkowymi, a także architekturą wnętrz – powiedział rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

Współpraca obejmuje również Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który zadba o to, by cała konstrukcja była bezpieczna pod kątem pożarowym. Tak szeroki zespół ma zagwarantować, że podczas budowy nic nie zaskoczy wykonawców, a miasto uniknie niepotrzebnych problemów technicznych.

Harmonogram budowy metra w Krakowie. Pierwsze przetargi ruszą jeszcze w maju

Choć do wjazdu koparek na teren budowy zostało jeszcze sporo czasu, miasto już teraz rozpoczyna kluczowe formalności. Jeszcze w maju 2026 roku mają zostać ogłoszone dwa bardzo ważne przetargi. Pierwszy z nich dotyczy badań podłoża, czyli sprawdzenia, co dokładnie kryje się pod ziemią w miejscach, gdzie pobiegną tunele. Drugi przetarg dotyczy przygotowania pełnej dokumentacji, w tym decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do rozpoczęcia jakichkolwiek prac. Urzędnicy chcą mieć pewność, że projekt jest dopracowany w najmniejszych szczegółach, zanim wybiorą ostateczną firmę budowlaną.

Od początku mówiliśmy, do mniej więcej w 2030 roku zamkniemy kwestię dokumentacji. Pamiętajmy, że później po tych przetargach, które ogłosimy teraz, będzie już przetarg finalny, czyli zaprojektuj i zbuduj, tak by nie popełnić żadnych błędów i by jak najlepiej tę dokumentację przygotować. Później, od mniej więcej 2030, przejdziemy już do fazy realizacji inwestycji – wyjaśnił prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski.

Władze miasta prowadzą również rozmowy z największymi firmami, które produkują wagony metra i zajmują się takimi budowami na całym świecie. Chodzi o to, by od samego początku znać możliwości rynku i wybrać najlepsze rozwiązania dla mieszkańców. Cały proces przygotowawczy potrwa jeszcze kilka lat, ale obecne działania mają sprawić, że budowa ruszy sprawnie i bez opóźnień.

Ile kosztuje metro w Krakowie? Inwestycja pochłonie miliardy złotych

Metro w Krakowie to nie tylko skomplikowana operacja inżynieryjna, ale przede wszystkim potężny wydatek. Szacuje się, że cała inwestycja może kosztować około 14 miliardów złotych. Mimo tak ogromnej kwoty naukowcy są optymistami i podkreślają, że Kraków jest gotowy na taką zmianę. Specjaliści od lat marzyli o tym, by pod miastem powstała sieć podziemnej kolei, a przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że grunt pod Krakowem nadaje się do tego typu prac.

Akademia Górniczo-Hutnicza marzy o metrze od wielu lat. I premetro, i różne inne inwestycje były konsultowane z nami, i twierdzę, i opierając się na tym, co wszyscy już wiemy, a to są opinie fachowców, Kraków ma bardzo dobre warunki geologiczne, hydrogeologiczne, żeby zbudować metro na miarę naszej potrzeby, naszych czasów – mówił rektor AGH, prof. Jerzy Lis.

Dzięki zaangażowaniu krakowskich uczelni miasto ma zyskać system transportu, który będzie nowoczesny i bezpieczny. Eksperci podkreślają, że kluczem do sukcesu są właśnie dokładne analizy fachowców, którzy od lat badają warunki panujące w krakowskiej ziemi. Choć przed budowniczymi trudne wyzwanie, współpraca nauki z urzędem ma ułatwić przeprowadzenie tej historycznej dla Krakowa inwestycji.

