W Krakowie powstanie nowy park. Tak ma wyglądać grzebowisko dla zwierząt

- Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości planuje budowę „Parku Wiernych Przyjaciół” z grzebowiskiem dla zwierząt towarzyszących. Będzie to miejsce pamięci i zadumy, odpowiadające na brak takiej infrastruktury w Krakowie.
- Inwestycja powstanie na 1,3 ha zadrzewionego terenu dawnej zieleni izolacyjnej Huty im. Sendzimira w Krakowie, z dala od zabudowy mieszkaniowej.
- Zgodnie z roboczym harmonogramem, uruchomienie obiektu w Krakowie planowane jest na IV kwartał 2028 roku.
"Park Wiernych Przyjaciół" w Krakowie. Gdzie powstanie i jak będzie wyglądało grzebowisko dla zwierząt
Jak podaje krakowski samorząd, nowy kompleks usług dla właścicieli zwierząt towarzyszących powstanie na terenie o powierzchni około 1,3 hektara. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy – obszar ten, pokryty zadrzewieniem i stanowiący dawny pas zieleni izolacyjnej Huty im. Sendzimira, jest położony z dala od zabudowy mieszkaniowej. Dzięki temu zminimalizowane zostaną wszelkie ewentualne uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie stworzone zostanie spokojne i ustronne miejsce sprzyjające refleksji. „Park Wiernych Przyjaciół” ma być czymś więcej niż tylko cmentarzem dla zwierząt. Koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni o charakterze parku zadumy i kontemplacji, gdzie właściciele będą mogli w spokoju wspominać swoich pupili. Całość zostanie zaprojektowana tak, by harmonijnie współistnieć z naturą, co podkreśli szacunek dla życia i pamięci o zmarłych zwierzętach. Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za opracowanie projektu, jak i za jego wykonanie. To kompleksowe podejście ma zapewnić sprawną realizację i wysoką jakość końcowego obiektu, który ma służyć mieszkańcom Krakowa przez długie lata.
Znamy harmonogram prac nad grzebowiskiem dla zwierząt w Krakowie
Oto kluczowe etapy i daty realizacji inwestycji, zgodnie z informacjami przekazanymi przez inwestora:
III kwartał 2026 r.:
- zakończenie prac koncepcyjnych i wizualizacji
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
- uzgodnienia z Ogrodniczką Miejską oraz w zakresie zieleni
- przygotowanie dokumentacji do postępowania
IV kwartał 2026 r.:
- ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”
- wybór wykonawcy
I–II kwartał 2027 r.:
- opracowanie dokumentacji projektowej przez wykonawcę
- uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym środowiskowych i branżowych
III kwartał 2027 r. – II kwartał 2028 r.:
- realizacja robót budowlanych
III kwartał 2028 r.:
- rozruch instalacji spopielania, testy technologiczne, odbiory
IV kwartał 2028 r.:
- uruchomienie obiektu.