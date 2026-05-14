W Krakowie powstanie nowy park. Tak ma wyglądać grzebowisko dla zwierząt

Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości planuje budowę „Parku Wiernych Przyjaciół” z grzebowiskiem dla zwierząt towarzyszących. Będzie to miejsce pamięci i zadumy, odpowiadające na brak takiej infrastruktury w Krakowie.

Inwestycja powstanie na 1,3 ha zadrzewionego terenu dawnej zieleni izolacyjnej Huty im. Sendzimira w Krakowie, z dala od zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z roboczym harmonogramem, uruchomienie obiektu w Krakowie planowane jest na IV kwartał 2028 roku.

"Park Wiernych Przyjaciół" w Krakowie. Gdzie powstanie i jak będzie wyglądało grzebowisko dla zwierząt

Jak podaje krakowski samorząd, nowy kompleks usług dla właścicieli zwierząt towarzyszących powstanie na terenie o powierzchni około 1,3 hektara. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy – obszar ten, pokryty zadrzewieniem i stanowiący dawny pas zieleni izolacyjnej Huty im. Sendzimira, jest położony z dala od zabudowy mieszkaniowej. Dzięki temu zminimalizowane zostaną wszelkie ewentualne uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie stworzone zostanie spokojne i ustronne miejsce sprzyjające refleksji. „Park Wiernych Przyjaciół” ma być czymś więcej niż tylko cmentarzem dla zwierząt. Koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni o charakterze parku zadumy i kontemplacji, gdzie właściciele będą mogli w spokoju wspominać swoich pupili. Całość zostanie zaprojektowana tak, by harmonijnie współistnieć z naturą, co podkreśli szacunek dla życia i pamięci o zmarłych zwierzętach. Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za opracowanie projektu, jak i za jego wykonanie. To kompleksowe podejście ma zapewnić sprawną realizację i wysoką jakość końcowego obiektu, który ma służyć mieszkańcom Krakowa przez długie lata.

Znamy harmonogram prac nad grzebowiskiem dla zwierząt w Krakowie

Oto kluczowe etapy i daty realizacji inwestycji, zgodnie z informacjami przekazanymi przez inwestora:

III kwartał 2026 r.:

zakończenie prac koncepcyjnych i wizualizacji

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

uzgodnienia z Ogrodniczką Miejską oraz w zakresie zieleni

przygotowanie dokumentacji do postępowania

IV kwartał 2026 r.:

ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”

wybór wykonawcy

I–II kwartał 2027 r.:

opracowanie dokumentacji projektowej przez wykonawcę

uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym środowiskowych i branżowych

III kwartał 2027 r. – II kwartał 2028 r.:

realizacja robót budowlanych

III kwartał 2028 r.:

rozruch instalacji spopielania, testy technologiczne, odbiory

IV kwartał 2028 r.:

uruchomienie obiektu.

