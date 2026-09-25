Bus pędził wprost pod pociąg. Mocne wideo z kabiny maszynisty

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-25 12:45

Na przejeździe kolejowym między Andrychowem a Kętami mogło dojść do katastrofy. Kamera w kabinie pociągu POLREGIO uwieczniła moment, gdy biały dostawczak wjeżdża bezpośrednio pod koła nadjeżdżającego składu. Choć doszło do zderzenia, nikt nie zginął. Przewoźnik pokazał nagranie, by przestrzec innych kierowców.

  • 22 września po godzinie 16:30 na przejeździe między Andrychowem a Kętami samochód dostawczy zderzył się z pociągiem.
  • Kierujący pojazdem nie zastosował się do oznakowania i wjechał na tory tuż przed jadącym składem POLREGIO.
  • Maszynista natychmiast rozpoczął gwałtowne hamowanie, co pozwoliło uniknąć tragedii.

Groźny incydent na przejeździe kolejowym. Bus mknął wprost pod pociąg

Do niebezpiecznego incydentu doszło 22 września po godzinie 16:30. Na trasie łączącej małopolskie Andrychów i Kęty, na dobrze oznakowanym przejeździe drogowo-kolejowym, kierowca białego busa dostawczego zignorował przepisy. Mimo wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, mężczyzna wjechał na torowisko wprost przed pędzącą maszynę, wykazując się skrajnym brakiem wyobraźni.

Na szczęście w kabinie pociągu POLREGIO znajdował się doświadczony maszynista. Zauważywszy zbliżający się do torów samochód, kolejarz natychmiast pociągnął za hamulec bezpieczeństwa. Gdyby nie jego błyskawiczna reakcja i wdrożenie nagłego hamowania, potężny skład uderzyłby bezpośrednio w szoferkę busa.

Co grozi za lekceważenie znaków przed torami?

Mimo podjęcia natychmiastowych działań przez maszynistę, nie udało się całkowicie uniknąć kolizji. Pociąg uderzył w pojazd dostawczy, ale na skutek wcześniejszego wyhamowania siła zderzenia była stosunkowo niewielka. Zgodnie z oficjalnym komunikatem POLREGIO, w tym groźnym zdarzeniu na torach nie było rannych.

Przedstawiciele POLREGIO apelują do kierowców, przypominając w swoim oświadczeniu, że „Pociągu nie da się zatrzymać w miejscu”. Zatrzymanie pędzącego składu zajmuje często kilkaset metrów, a jego waga sprawia, że żadne auto nie ma szans w bezpośrednim starciu. Na przejazdach kolejowo-drogowych pociąg zawsze ma pierwszeństwo. Zignorowanie znaku STOP i czerwonych świateł sygnalizacyjnych to błąd, który może kosztować najwyższą cenę.

Aby uświadomić innym skalę zagrożenia, przewoźnik opublikował w sieci nagranie z kamery pokładowej pociągu.

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Busiarz zignorował znaki i mknął prosto pod pociąg. Nagranie z kabiny maszynisty

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