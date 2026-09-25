Bus pędził wprost pod pociąg. Mocne wideo z kabiny maszynisty

22 września po godzinie 16:30 na przejeździe między Andrychowem a Kętami samochód dostawczy zderzył się z pociągiem.

Kierujący pojazdem nie zastosował się do oznakowania i wjechał na tory tuż przed jadącym składem POLREGIO.

Maszynista natychmiast rozpoczął gwałtowne hamowanie, co pozwoliło uniknąć tragedii.

Groźny incydent na przejeździe kolejowym. Bus mknął wprost pod pociąg

Do niebezpiecznego incydentu doszło 22 września po godzinie 16:30. Na trasie łączącej małopolskie Andrychów i Kęty, na dobrze oznakowanym przejeździe drogowo-kolejowym, kierowca białego busa dostawczego zignorował przepisy. Mimo wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, mężczyzna wjechał na torowisko wprost przed pędzącą maszynę, wykazując się skrajnym brakiem wyobraźni.

Na szczęście w kabinie pociągu POLREGIO znajdował się doświadczony maszynista. Zauważywszy zbliżający się do torów samochód, kolejarz natychmiast pociągnął za hamulec bezpieczeństwa. Gdyby nie jego błyskawiczna reakcja i wdrożenie nagłego hamowania, potężny skład uderzyłby bezpośrednio w szoferkę busa.

Co grozi za lekceważenie znaków przed torami?

Mimo podjęcia natychmiastowych działań przez maszynistę, nie udało się całkowicie uniknąć kolizji. Pociąg uderzył w pojazd dostawczy, ale na skutek wcześniejszego wyhamowania siła zderzenia była stosunkowo niewielka. Zgodnie z oficjalnym komunikatem POLREGIO, w tym groźnym zdarzeniu na torach nie było rannych.

Przedstawiciele POLREGIO apelują do kierowców, przypominając w swoim oświadczeniu, że „Pociągu nie da się zatrzymać w miejscu”. Zatrzymanie pędzącego składu zajmuje często kilkaset metrów, a jego waga sprawia, że żadne auto nie ma szans w bezpośrednim starciu. Na przejazdach kolejowo-drogowych pociąg zawsze ma pierwszeństwo. Zignorowanie znaku STOP i czerwonych świateł sygnalizacyjnych to błąd, który może kosztować najwyższą cenę.

Aby uświadomić innym skalę zagrożenia, przewoźnik opublikował w sieci nagranie z kamery pokładowej pociągu.

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