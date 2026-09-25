W sobotę, 26 września, w Krakowie zostanie uruchomiona nowa linia tramwajowa łącząca Wieczystą z Mistrzejowicami. Inwestycja, trwająca 36 miesięcy, jest jedną z największych w transporcie miejskim.

Nowa, około 4,5-kilometrowa trasa obejmuje 1230-metrowy tunel z dwoma podziemnymi przystankami i skraca czas dojazdu do centrum o około 12 minut. Zapewnia także zwiększoną pojemność przewozową dzięki wykorzystaniu tramwajów zamiast autobusów.

Projekt o wartości około 1,92 mld zł jest pierwszym tego typu w Polsce realizowanym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie partner prywatny odpowiada za finansowanie, budowę i utrzymanie linii przez 20 lat.

Kiedy ruszy tramwaj do Mistrzejowic i ile minut zaoszczędzą pasażerowie?

Jak poinformował krakowski magistrat, nadzorujący inwestycję inżynier kontraktu wydał oficjalne poświadczenie, które pozwala na uruchomienie regularnych kursów tramwajowych po nowym torowisku. Co więcej, miasto już od zeszłego piątku dysponuje pozwoleniem nadzoru budowlanego na użytkowanie tej trasy. Oznacza to, że po 36 miesiącach prac budowlanych pasażerowie wreszcie wsiądą do wagonów.

Dzięki nowej infrastrukturze tramwaj do Mistrzejowic pozwoli skrócić czas dojazdu do centrum miasta o około 12 minut. Dotychczas pasażerowie musieli pokonywać trasę o długości aż 11 kilometrów, jadąc naokoło przez Nową Hutę. Teraz pojazdy pojadą znacznie krótszą drogą przez Prądnik Czerwony. Nowoczesna linia ma długość około 4,5 kilometra, a jej kluczowym elementem jest ponadkilometrowy tunel z dwoma podziemnymi przystankami w okolicy Ronda Polsad.

Inwestycja przyniesie też ulgę pasażerom dotychczas skazanym na podróż autobusami. Tradycyjny autobus mieści około 100 osób, a przegubowy do 160. Tymczasem najdłuższe tramwaje mogą jednorazowo przewieźć nawet 300 pasażerów, co znacznie poprawi komfort podróżowania w godzinach szczytu.

Ile kosztowała budowa tramwaju do Mistrzejowic?

Budowa tramwaju do Mistrzejowic to pierwsza tak duża inwestycja transportowa w naszym kraju realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Łączna wartość tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę około 1,92 miliarda złotych. Na tę sumę składają się jednak nie tylko same koszty budowy, ale również projektowanie, finansowanie, nadzór oraz utrzymanie i remont kapitalny linii przez najbliższe 20 lat.

Dzięki takiemu modelowi finansowemu miasto zacznie płacić prywatnemu partnerowi dopiero w momencie, gdy z torowiska zaczną korzystać pierwsi mieszkańcy. Po zakończeniu dwudziestoletniej umowy Kraków przejmie całą infrastrukturę w pełni wyremontowaną i gotową do dalszej eksploatacji.

Warto podkreślić, że projekt miał też wymiar ekologiczny. W ramach prac powstało ponad 55 tysięcy metrów kwadratowych nowej zieleni, posadzono ponad 1400 drzew, a aż 15 tysięcy metrów kwadratowych torowisk pokryto specjalnym, zielonym rozchodnikiem.

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