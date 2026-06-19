Ciało w Wiśle, na ramieniu tatuaż. Służby szukają tożsamości kobiety

Ciało kobiety odnaleziono 16 czerwca w Wiśle w miejscowości Górka.

Zmarła miała około 163 cm wzrostu i charakterystyczne tatuaże.

Policja publikuje zdjęcia oraz apeluje o pomoc w ustaleniu jej tożsamości.

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Śledczy wciąż nie wiedzą, kim była

We wtorek 16 czerwca około godziny 13 służby zostały powiadomione o makabrycznym odkryciu w Wiśle. Na wysokości miejscowości Górka w powiecie brzeskim odnaleziono ciało kobiety. Na miejsce skierowano policjantów oraz prokuratora, którzy rozpoczęli czynności mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Choć od odnalezienia zwłok minęło już kilka dni, śledczym nadal nie udało się ustalić tożsamości kobiety. Sprawdzane są zgłoszenia dotyczące osób zaginionych, analizowane są również informacje napływające do policji, jednak jak dotąd nie przyniosło to przełomu.

W związku z tym funkcjonariusze zdecydowali się upublicznić szczegóły dotyczące wyglądu zmarłej. Liczą, że ktoś rozpozna kobietę po charakterystycznych cechach i pomoże dotrzeć do jej bliskich.

Charakterystyczne tatuaże mogą być tropem

Według ustaleń kobieta wyglądała na osobę w wieku od 30 do 40 lat. Miała około 163 centymetry wzrostu, średnią budowę ciała oraz proste rude włosy sięgające ramion. Najbardziej charakterystycznym elementem jej wyglądu są tatuaże. Jeden z nich przedstawia motyw liści i znajduje się na prawym przedramieniu. Podobny wzór widoczny był również pod szyją. Dodatkowo kobieta miała pieprzyk po prawej stronie brzucha.

W co była ubrana?

W chwili odnalezienia kobieta miała na sobie brązowy dres. Na bluzie znajdował się napis „Guess”. Uzupełnieniem stroju były czarne sznurowane trampki. Przy zmarłej znaleziono także charakterystyczną biżuterię. Kobieta nosiła bransoletkę z wizerunkiem świętego Spirydona oraz łańcuszek z krzyżykiem. Śledczy nie wykluczają, że właśnie te przedmioty mogą zostać rozpoznane przez rodzinę lub znajomych.

Policja czeka na każdy sygnał

Na obecnym etapie nie są znane ani personalia kobiety, ani okoliczności, w jakich znalazła się w nurcie Wisły. Odpowiedzi na te pytania mają przynieść dalsze czynności prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzesku.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które rozpoznają kobietę lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jej tożsamości, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzesku pod numerem telefonu 47 83 21 222 lub z numerem alarmowym 112. Jak podkreślają śledczy, nawet z pozoru drobna informacja może okazać się przełomowa dla sprawy.

Policja zapewnia anonimowość wszystkim osobom przekazującym informacje.