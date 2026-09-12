Audi zderzyło się czołowo z ciężarówką. Nie żyje 29-latek

Do tragedii doszło w sobotę, 12 września, około godz. 6.10 na wysokości ul. Krakowskiej, niedaleko wjazdu do Wieliczki. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 29-latek poruszał się od strony Krakowa w kierunku Bochni. W trakcie wyprzedzania kierowane przez niego Audi znalazło się na przeciwległym pasie i zderzyło się z prawidłowo jadącą z naprzeciwka ciężarówką marki MAN.

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Poszkodowanego 29-latka przewieziono do jednego z krakowskich szpitali. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia dokładnego przebiegu i wszystkich okoliczności wypadku.

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