Najlepsze miasta dla pokolenia Z. Powstał światowy ranking

Wybór dobrego miejsca do życia nie sprowadza się wyłącznie do wysokości zarobków czy cen mieszkań. Dla młodych ludzi liczą się także możliwości spędzania wolnego czasu, życie kulturalne i nocne, dostęp do miejsc spotkań oraz szansa na poznawanie nowych osób.

Takie kwestie uwzględniono w zestawieniu magazynu „Time Out”, przygotowanym na podstawie odpowiedzi osób w wieku od 18 do 29 lat. Pod uwagę brano m.in. życie nocne, przystępność cenową, możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz warunki sprzyjające budowaniu lokalnej społeczności. Kto znalazł się na szczycie? O tym poniżej.

Gdzie młodym żyje się najlepiej? [RANKING]

W rankingu pojawił się także polski akcent, bowiem jedna z naszych metropolii znalazła się całkiem wysoko na liście. Pełne zestawienie miast znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

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20 najlepszych miast dla pokolenia Z

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Kraków jednym z najlepszych miast dla młodych

Polskim akcentem zestawienia jest Kraków. Stolica Małopolski zajęła 13. miejsce na świecie, plasując się tuż za Kapsztadem i przed Seulem. To oznacza, że w rankingu Kraków pokonał również m.in. Paryż, Wiedeń, Vancouver czy Rio de Janeiro.

Wysoka pozycja miasta może nie dziwić tych, którzy dobrze je znają. Kraków jest jednym z największych ośrodków akademickich w Polsce, a obecność tysięcy studentów mocno wpływa na jego charakter. Nie brakuje tu restauracji, kawiarni, klubów, wydarzeń kulturalnych oraz miejsc, w których można spędzać czas poza domem i uczelnią.

Życie w Krakowie

Wysoka pozycja Krakowa nie oznacza jednak, że życie w mieście jest tanie. Jak wynika z danych przytoczonych przez Business Insider, miesięczne koszty utrzymania jednej osoby, bez uwzględnienia mieszkania, oszacowano na około 3354 zł. Do tego dochodzą wydatki związane z wynajmem. Mimo kosztów stolica Małopolski znalazła się bardzo wysoko w zestawieniu miejsc szczególnie atrakcyjnych dla przedstawicieli pokolenia Z.