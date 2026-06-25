Czternastolatka umierała z zimna w pobliżu komisariatu. Policjanci na ławie oskarżonych

Śmierć 14-letniej Natalii w Andrychowie. Tragiczne chwile na mrozie

28 listopada 2023 roku Natalia, jak każdego dnia, zmierzała rano do szkoły. Wkrótce po wyjściu z domu skontaktowała się z ojcem, informując, że czuje się źle i straciła orientację w terenie. Zaniepokojony ojciec natychmiast rozpoczął gorączkowe poszukiwania na własną rękę, przemierzając codzienną trasę córki. Kiedy jej nie odnalazł, udał się na miejscowy komisariat, prosząc o pilną interwencję. Niestety, napotkał tam opór i, jak wyznał „Super Expressowi”, kazano mu czekać ponad godzinę na złożenie zawiadomienia o zaginięciu.

Nastolatkę dopiero po kilku godzinach odnalazł kolega jej ojca. Dziewczynka leżała półprzytomna w śniegu, w pobliżu sklepu wielkopowierzchniowego. Dzieliło ją od komisariatu jedynie około 400 metrów. Natychmiast wezwano pogotowie, które przetransportowało wychłodzoną Natalię do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Niestety, mimo intensywnych starań lekarzy, dziewczynka zmarła dzień później z powodu skrajnej hipotermii i niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Policjanci z Andrychowa staną przed sądem. Prokuratura ujawnia szczegóły

Śledczy z Prokuratury Okręgowej w Krakowie ustalili, że dyżurni z komisariatu w Andrychowie zlekceważyli sytuację, nie zlecając namierzenia telefonu dziewczynki i nie kierując na miejsce żadnych patroli poszukiwawczych. W toku śledztwa okazało się, że funkcjonariusze nie podjęli natychmiastowych działań zmierzających do uratowania życia 14-latki. Ich bezczynność i zlekceważenie procedur zostały zakwalifikowane jako niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie na utratę życia.

– Prokurator ustalił w toku śledztwa, że policjanci po uzyskaniu informacji o okolicznościach zaginięcia dziewczynki i możliwym zagrożeniu dla niej życia lub zdrowia, nie podjęli czynności służbowych, do których byli zobowiązani. Oskarżeni przyjęli niewłaściwe postawy poszukiwań i nie inicjowali działań zmierzających do ustalenia okoliczności zdarzenia i odnalezienia pokrzywdzonej. W szczególności nie skierowali do poszukiwań patroli policyjnych i nie zarządzili niezwłocznie czynności lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki. Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy doprowadziło do nieumyślnego narażenia przez nich małoletniej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przekazał Tomasz Waszczuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Akt oskarżenia przeciwko trzem mundurowym trafił do Sądu Rejonowego w Wadowicach. Oskarżeni mężczyźni odrzucili stawiane im zarzuty. Za popełnione czyny grozi im teraz kara do trzech lat więzienia.

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