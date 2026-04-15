Bezpłatne spacery po Krakowie do końca października. Ruszyła nowa edycja projektu Kraków na Okrągło

Mieszkańcy Krakowa oraz turyści mogą ponownie skorzystać z bogatej oferty darmowego zwiedzania miasta. Krakowskie Forum Kultury przygotowało odświeżoną wersję popularnego cyklu, który potrwa przez całe lato i jesień. W planach jest zorganizowanie ponad 250 spotkań z przewodnikiem, które mają pokazać miasto z zupełnie innej strony. Projekt rozpoczął się w okresie wielkanocnym i będzie kontynuowany aż do końca października 2026 roku.

Jestem realizatorem w Krakowskim Forum Kultury. To jest coś, co towarzyszy nam od bardzo wielu lat. Tylko wróciliśmy z cyklem spacerów "Kraków na Okrągło" w takiej bardzo rozbudowanej, odświeżonej formie. Rzeczywiście jest to ponad 250 spacerów. [...] Spacerujemy po ścisłym centrum, ale spacerujemy również po okolicach. Wszystko po to, żeby opowiedzieć historię miasta w trochę inny sposób – powiedziała dr Karolina Papiorkowska-Dymet w rozmowie z reporterką Eski.

Organizatorzy zadbali o to, aby trasy były zróżnicowane i dopasowane do różnych grup odbiorców. Zwiedzanie nie ogranicza się tylko do Rynku Głównego czy Wawelu. Grupy będą odwiedzać także bardziej odległe zakątki miasta, a cały cykl zakończy się wyjątkowym spacerem dźwiękowym, który zaplanowano na 31 października na Zakrzówku.

Jakie trasy przygotowało Krakowskie Forum Kultury? Od historii Wawelu po nocne wyprawy dla dorosłych

Program tegorocznej edycji jest wyjątkowo bogaty. Na liście znajdują się nie tylko klasyczne trasy turystyczne, jak Trakt Królewski, ale również spacery biograficzne, architektoniczne i etnograficzne. Miłośnicy budynków będą mogli przyjrzeć się krakowskiemu modernizmowi, a osoby zainteresowane życiem znanych postaci poznają historię Andrzeja Wajdy. W ofercie pojawiły się też tak zwane spacery wytchnieniowe, które odbywają się na łonie natury, między innymi w Lasku Wolskim czy na Łąkach Nowohuckich.

W naszym asortymencie są spacery biograficzne, architektoniczne. Myślimy również o tych, którzy niekoniecznie w ścisłym centrum miasta czują się komfortowo i wyruszamy na spacery, chociażby na Łąki Nowohuckie czy do Lasku Wolskiego, są to tak zwane nasze spacery wytchnieniowe, no i wspomniane przeze mnie spacery dźwiękowe. [...] Będą spacery przeznaczone tylko dla osób pełnoletnich, będą te dla dzieci – wyjaśniła dr Karolina Papiorkowska-Dymet.

Dla osób szukających mocniejszych wrażeń przygotowano wycieczki wieczorne i nocne. Co ważne, oferta jest skierowana do osób w każdym wieku – od dzieci po seniorów. Niektóre trasy są jednak zarezerwowane wyłącznie dla osób pełnoletnich. W czasie wakacji, czyli w lipcu i sierpniu, organizatorzy pomyśleli także o obcokrajowcach, oferując wycieczki prowadzone w języku angielskim.

Jak zapisać się na darmowy spacer po mieście? Rejestracja i harmonogram zwiedzania Krakowa

Choć wszystkie wycieczki w ramach projektu Kraków na Okrągło są darmowe, chętni muszą pamiętać o konieczności wcześniejszego zapisania się. Rezerwacje odbywają się przez internet na specjalnej platformie kno.com.pl. Harmonogram spotkań jest publikowany stopniowo – nowe terminy i tematy spacerów pojawiają się na stronie w każdy piątek punktualnie o godzinie 12:00. Pozwala to na bieżąco planować wolny czas i wybierać najbardziej interesujące trasy.

Zapisy są, ale wstęp jest wolny. Dokładnie, bez wyjątku dla każdego. Spacer jest bezpłatny. Wystarczy dokonać zapisu internetowego albo przyjść i pobrać bezpłatną wejściówkę na platformie internetowej kno.com.pl. Proponujemy, zachęcamy do stwarzania konta spacerowicza. To jest taka funkcjonalność, która pozwoli nam właśnie stworzyć rodzaj takiej więzi z ludźmi spacerującymi, a z drugiej strony ten, który zdecyduje się założyć konto spacerowicza, będzie miał podgląd jako jedyny w harmonogram spacerów na jeszcze następny tydzień – dodała dr Karolina Papiorkowska-Dymet.

Założenie konta spacerowicza na stronie internetowej daje dodatkowe korzyści. Oprócz wcześniejszego dostępu do grafiku, użytkownicy mogą tam przeglądać zdjęcia z odbytych już wycieczek i dzielić się nimi w mediach społecznościowych. To rozwiązanie ma pomóc w budowaniu społeczności osób, które chcą aktywnie eksplorować miasto i poznawać jego tajemnice, zarówno pod względem historycznym, jak i fizycznym.