Doda zaśpiewa hymn na Błoniach! Zobacz, jak Kraków świętuje Dzień Flagi RP

Niezwykła instalacja na krakowskich Błoniach

W sobotę (2 maja) na Błoniach w Krakowie powstała wyjątkowa instalacja, kontur Polski ułożony z czterech tysięcy biało-czerwonych flag. To wydarzenie organizuje wspólnie miasto Kraków i RMF FM. Jak informuje radio, na Błoniach hymn Polski w specjalnej aranżacji zaśpiewa również Doda.

Urząd Miasta Krakowa zachęca do udziału w obchodach Dnia Flagi na Błoniach. Od godziny 10 do 14 instalacja będzie dostępna dla odwiedzających również jako przestrzeń do wykonywania pamiątkowych zdjęć. Na miejscu przygotowane zostaną cztery specjalne instaspoty, umożliwiające uchwycenie biało-czerwonej kompozycji w atrakcyjnej formie.

Doda zaśpiewa hymn na Błoniach

Potem prezydent Aleksander Miszalski będzie razem z harcerzami rozdawał mieszkańcom biało-czerwone flagi. RMF FM zachęca z kolei do przyjścia na Błonia informując o nietypowym występie Dody. Popularna piosenkarka zaśpiewa hymn Polski w specjalnej aranżacji przygotowanej przez Stokłosa Collective Orchestra. Finał i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego planowane jest na godzinę 14.

Przemarsz ze stumetrową flagą dzień wcześniej

Dzień wcześniej, w piątek (1 maja) o godzinie 11 spod Bramy Floriańskiej (w rejonie Barbakanu) wyruszył już uroczysty przemarsz ze stumetrową flagą Polski, przygotowaną przez Teatr Groteska. Uczestnicy przesli traktem królewskim na Wawel. Przemarszowi towarzyszyli muzycy Filharmonii Krakowskiej oraz Krakowska Orkiestra Staromiejska, a wydarzenie uświetnili artyści Cracovia Danza.

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” na dziedzińcu Wawelu, w wykonaniu kilkudziesięciu chórzystów, w tym artystów związanych z Chór Polskiego Radia − Lusławice oraz Opera Krakowska.

