Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejszy budynek w Małopolsce

Najpiękniejszym i najbardziej unikatowym budynkiem w Małopolsce według AI jest Kopalnia Soli „Wieliczka”, a w szczególności jej serce – Kaplica św. Kingi. Obiekt znajduje się w mieście Wieliczka. To podziemne arcydzieło jest fenomenem na skalę światową. Nie zostało zbudowane z cegły czy kamienia na powierzchni ziemi, lecz w całości wykute rękami górników głęboko pod nią, w litej solnej bryle. Jego największym walorem jest absolutna unikalność – to jedyne takie miejsce na świecie, gdzie całe wnętrze sakralne, od posadzki przez ołtarze, płaskorzeźby, aż po monumentalne żyrandole, wykonano z soli.

Wyobraźmy sobie wykutą 101 metrów pod ziemią potężną komorę, przekształconą w trójnawową świątynię o długości ponad 50 metrów. Jej ściany zdobią misternie wykonane płaskorzeźby, ilustrujące sceny z Nowego Testamentu, takie jak „Ostatnia Wieczerza” (inspirowana dziełem Leonarda da Vinci), „Wesele w Kanie Galilejskiej” czy „Ucieczka do Egiptu”. Centralnym punktem jest ołtarz główny z rzeźbami św. Kingi, patronki górników solnych, św. Józefa i św. Klemensa. Nawet najdrobniejsze detale, jak kryształy w żyrandolach, to oczyszczona i uformowana sól. To połączenie sakralnej powagi, niezwykłego materiału i katorżniczej pracy ludzkich rąk tworzy atmosferę, której nie da się porównać z żadnym innym miejscem.

Historia tego cudu sięga głębiej niż sama kaplica. Kopalnia w Wieliczce jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw solnych w Europie, a jej początki datuje się na XIII wiek. Przez stulecia stanowiła królewską własność i źródło ogromnego bogactwa Polski. Głęboko wierzący górnicy, pracujący w ciągłym mroku i zagrożeniu, tworzyli w soli niewielkie kapliczki, by móc się modlić. Kaplica św. Kingi jest ukoronowaniem tej tradycji. Prace nad nią trwały blisko 70 lat (od 1896 roku), a jej głównymi twórcami byli utalentowani górnicy-rzeźbiarze, bracia Józef i Tomasz Markowscy oraz Antoni Wyrodek.

W 1978 roku Kopalnia Soli „Wieliczka”, jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na świecie, została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To nie tylko budynek, to pomnik ludzkiej wiary, niezwykłego talentu i setek lat ciężkiej pracy, ukryty w sercu ziemi.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Kopalnia Soli „Wieliczka", uznana przez AI za najpiękniejszy budynek w Małopolsce

12