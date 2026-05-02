Letnie obuwie na ośnieżonym szlaku w Tatrach. Nagranie z turystkami podbija sieć

Zima na tatrzańskich szlakach. Tłumy turystów
Wyjątkowo sprzyjająca aura zachęciła rzesze urlopowiczów do spędzenia długiego weekendu na południu kraju, co poskutkowało ogromnym tłokiem na popularnych górskich trasach. Prognozy zapowiadają, że w sobotę i niedzielę drugiego i trzeciego maja termometry na Podhalu wskażą niemal 20 stopni, podczas gdy na szczycie Kasprowego Wierchu odnotujemy powyżej 10 kresek. Mimo tak wysokich temperatur w wyższych rejonach gór wciąż leży gruba warstwa śniegu osiągająca nawet metr grubości. Dodatkowo ratownicy przypominają o obowiązującym pierwszym stopniu zagrożenia lawinowego na terenach położonych powyżej górnej granicy lasu.
Kobiety w adidasach na oblodzonym szlaku
Opublikowany niedawno w internecie film dobitnie udowadnia, że nie każdy turysta weryfikuje warunki przed rozpoczęciem wędrówki. Kamera uwieczniła dwie kobiety, które próbują pokonać wyjątkowo śliską i zmrożoną ścieżkę. Jedna z nich założyła na nogi lekkie obuwie sportowe, kompletnie nieadekwatne do panującej na wysokościach aury. Kobieta ma gigantyczne problemy ze zrobieniem choćby jednego stabilnego kroku i dramatycznie walczy o utrzymanie pionowej postawy.
− Tatrzański catwalk otwarty… tylko modelki czekały na wiosnę, nie na zimę. Modelki czekały na wiosnę. Adidasy kontra rzeczywistość 0:1. To nie jest spacer. To test równowagi − czytamy w podpisie nagrania.
Internauci błyskawicznie zareagowali na opublikowany materiał. W swoich komentarzach użytkownicy sieci nie przebierają w słowach, nazywając taką wyprawę szczytem braku odpowiedzialności, który może doprowadzić do poważnej tragedii. Wiele osób ze smutkiem zauważa również, że podobne obrazki z udziałem nieodpowiednio przygotowanych wędrowców stały się już powszechnym widokiem na krajowych szlakach.
Ostrzeżenia TPN. Bezpieczeństwo w Tatrach
Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego nieustannie apelują o rozsądek, podkreślając twardość i duże oblodzenie zalegającej w górach pokrywy śnieżnej. Pokonanie takich odcinków wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu, między innymi kasku, profesjonalnych raków oraz czekana. Każda wędrówka musi zostać poprzedzona dokładną analizą komunikatów pogodowych i uczciwą oceną własnych umiejętności czy kondycji fizycznej. Należy uważać szczególnie podczas wypraw organizowanych w towarzystwie najmłodszych wczasowiczów. Nawet w dolinach i niżej położonych rejonach warto mieć przy sobie solidne buty o twardej podeszwie, podręczne raczki i specjalne kije trekkingowe.