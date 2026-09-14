Dostawczak wpadł do rowu na zakopiance. Trzy osoby poszkodowane

Do zdarzenia doszło rano w poniedziałek, 14 września. Na drodze krajowej numer 7, na odcinku łączącym Kraków z Myślenicami, kierowca samochodu dostawczego stracił kontrolę nad pojazdem. Jak podaje Radio Eska, auto zjechało z jezdni i wpadło do przydrożnego rowu, co doprowadziło do natychmiastowego zablokowania pasa ruchu w kierunku Zakopanego. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe – policja, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego, które udzieliły pomocy rannym i zabezpieczyły teren wypadku. W zdarzeniu uczestniczył jeden pojazd. Ucierpiały trzy osoby. Ich dokładny stan zdrowia nie jest jeszcze znany.

Na miejscu pracują przedstawiciele służb, którzy między innymi wyjaśniają przyczynę groźnego zdarzenia. Śledczy będą analizować m.in. stan techniczny pojazdu, warunki drogowe oraz prędkość, z jaką poruszało się auto.

Jak długo potrwają utrudnienia na Zakopiance?

Konsekwencje porannego wypadku w Krzyszkowicach są odczuwalne przez tysiące kierowców. Zablokowana jezdnia w stronę Zakopanego wymusza objazdy i znacząco wydłuża czas podróży. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia na Zakopiance mogą potrwać nawet do dwóch godzin od momentu zdarzenia. Oznacza to, że pełna płynność ruchu może zostać przywrócona dopiero w okolicach godziny 8:30-9:00, co z pewnością wpłynie na plany wielu osób dojeżdżających do pracy czy szkoły.

GDDKiA apeluje do kierowców o cierpliwość i, w miarę możliwości, wybieranie alternatywnych tras, aby uniknąć korków i dodatkowego stresu. Kierowcy powinni również zachować szczególną ostrożność w rejonie miejsca wypadku i stosować się do poleceń służb kierujących ruchem.

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