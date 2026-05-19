Dramat pod Krakowem. Dziecko potrącone przez autobus na przejściu dla pieszych

W poniedziałek przed południem w Wieliczce autobus miejski linii 304 potrącił 9-letniego chłopca na przejściu dla pieszych.

Dziecko z obrażeniami głowy i ręki zostało przewiezione do krakowskiego szpitala.

Kierowca autobusu był trzeźwy, ale zatrzymano mu prawo jazdy; policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

9-latek potrącony przez autobus. Dziecko przechodziło przez pasy

Do potrącenia 9-latka doszło w poniedziałek (18 maja), tuż przed południem, na ulicy Piłsudskiego w Wieliczce. Według wstępnych ustaleń, autobus MPK linii 304, jadący w kierunku centrum, najechał na chłopca, który znajdował się na oznakowanym przejściu dla pieszych. Świadkowie zdarzenia natychmiast wezwali służby ratunkowe. Na miejsce szybko przybyły zespoły pogotowia ratunkowego, policja oraz straż pożarna.

Poszkodowany 9-letni chłopiec doznał obrażeń głowy i ręki, co natychmiastowo zakwalifikowało jego stan jako wymagający pilnej interwencji medycznej. Jak podało RMF FM, dziecko zostało przetransportowane do krakowskiego szpitala, gdzie jest obecnie pod opieką specjalistów.

Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy

Kierowca autobusu, który potrącił 9-latka, został poddany badaniu na obecność alkoholu - był trzeźwy. Mimo to, w związku z poważnym charakterem wypadku w Wieliczce i koniecznością wyjaśnienia wszystkich okoliczności, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu jego prawa jazdy. To standardowa procedura w przypadku tak poważnych zdarzeń drogowych. Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze, zabezpieczając ślady i przesłuchując świadków. Zdarzenie to spowodowało także poważne utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie Ronda Armii Krajowej.

Policja prowadzi szczegółowe postępowanie, mające na celu ustalenie, co dokładnie doprowadziło do potrącenia dziecka przez autobus. Mundurowi apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowywanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych.

