Drożej niż w Gołębiewskim. Sylwester w Zakopanem może uszczuplić budżet Polaków

Sylwester w Zakopanem. Wolnych miejsc szybko ubywa

Zakopane od lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków na przełom grudnia i stycznia. Tym razem również nie brakuje osób, które chcą spędzić ten czas pod Tatrami. Według danych widocznych w serwisie Booking.com w terminie od 31 grudnia do 2 stycznia zajętych było już 96 proc. miejsc. Widać więc, że zainteresowanie w tym roku pojawiło się dość wcześnie i jest zaskakująco wysokie.

Tyle trzeba zapłacić za nocleg w Zakopanem

Ceny są bardzo zróżnicowane i zależą między innymi od standardu obiektu, jego położenia oraz warunków rezerwacji. Według danych Booking.com znajdziemy m.in. noclegi za 1508 zł, 1750 zł, 1800 czy nawet za 26 428 zł.

Oczywiście, znalezienie tańszego noclegu jest możliwe, ale osoby szukające lepszych warunków muszą przygotować się na zdecydowanie większy wydatek. Najdroższe są wille, całe domy czy bardzo ekskluzywne i luksusowe wnętrza w dobrych lokalizacjach. Jak natomiast w tym terminie wyglądaj sytuacja nad morzem, a dokładnie w Pobierowie, w którym w tym roku otworzył się słynny hotel Gołębiewski?

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Gołębiewski w Pobierowie. Ile kosztuje sylwestrowy bal?

Sylwester nad morzem to również dość popularny wybór, a w tym roku tłumy z pewnością opanują Pobierowo. Część osób skorzysta z lokalnych imprez i noclegów w hostelach czy apartamentach. Spora część uda się jednak z pewnością do Gołębiewskiego. Tam bowiem odbędzie się zoorganizowany bal, o którym więcej pisaliśmy tutaj: Sylwester w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ceny za pobyt i bal dla gości.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zajrzeliśmy do strefy SPA w hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Sylwester może mocno obciążyć budżet

Sylwester może mocno obciążyć portfel, ale wcale nie musi. Wiele zależy od tego, jak zaplanujemy ten wieczór. Zamiast drogiej imprezy w hotelu czy restauracji można przygotować sylwestrowe spotkanie samodzielnie, kupić produkty na kolację i przekąski w sklepie, a także podzielić koszty ze znajomymi. Przy odpowiednim planowaniu można więc przywitać Nowy Rok znacznie taniej, bez rezygnowania z dobrej zabawy.