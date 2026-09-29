Dzianisz jest jedną z najpiękniejszych podhalańskich wsi. Ma pasterską historię

Dzianisz rozlokowany jest na terenie Pogórza Spisko-Gubałowskiego, u stóp Palenicy Kościeliskiej. Centralną oś wsi tworzy dolina Dzianiskiego Potoku, wzdłuż której skupiają się zabudowania i pola uprawne. Krajobraz miejscowości urozmaicają łagodne zbocza okolicznych wzniesień takich, jak: Gruszków Wierch, Tominów Wierch czy Ostrysz; tworząc idylliczną scenerię typową dla tego regionu Podhala.

Początki Dzianisza sięgają 1619 roku, kiedy to starosta nowotarski Stanisław Witowski dokonał lokacji wsi na prawie wołoskim. Co ciekawe, osada powstała na rozległych terenach, które wcześniej pełniły funkcję pastwisk dla sąsiedniego, nieco starszego Chochołowa. Ta pasterska geneza na stałe wpisała się w charakter miejscowości, która zrodziła się z potrzeby zagospodarowania górskich hal. Na przestrzeni lat zmieniała się również przynależność administracyjna Dzianisza – w latach 1975–1998 wieś znajdowała się w granicach województwa nowosądeckiego.

Współczesny Dzianisz to nie tylko piękne widoki, ale również cenne zabytki. W sercu wsi wznosi się drewniany kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Zbudowany w latach 30. XX wieku, jest przykładem zachowania tradycyjnego, podhalańskiego stylu w architekturze sakralnej. Świadectwem jeszcze starszej historii jest z kolei kamienna figura św. Barbary, datowana na 1772 rok, będąca jednym z najcenniejszych historycznych obiektów w miejscowości.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Dzianisz, jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

16