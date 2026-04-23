W Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu wykryto poważne nieprawidłowości, dotyczące niewłaściwego zachowania nauczyciela wobec uczennic oraz uchybień w ochronie małoletnich.

Po kontroli kuratorium, dyrektorka szkoły straciła stanowisko, a nauczyciel wychowania fizycznego zrezygnował z pracy.

Sprawa trafiła do prokuratury, ponieważ ujawniono sfałszowanie badania zleconego przez kuratorium i zaginięcie ankiet z 2024 roku.

Oświęcim: Skandal w liceum. Niepokojące sygnały dotyczące nauczyciela

Sprawa nabrała rozgłosu po tym, jak do starostwa powiatowego wpłynęło zgłoszenie od jednej z fundacji. Dotyczyło ono niewłaściwego zachowania jednego z nauczycieli wobec uczennic. W odpowiedzi na te niepokojące doniesienia, kuratorium oświaty podjęło decyzję o przeprowadzeniu kompleksowej kontroli w placówce. Wyniki tej inspekcji okazały się druzgocące.

Kontrola przeprowadzona przez kuratorium oświaty ujawniła szereg poważnych nieprawidłowości. Jak informuje TVP Kraków, stwierdzono liczne uchybienia w gospodarowaniu mieniem szkoły. Co jednak najbardziej niepokojące, kontrolerzy wykazali niewdrożenie przepisów mających chronić małoletnich oraz niewłaściwą reakcję dyrekcji na zgłaszane incydenty dotyczące zachowania nauczyciela wobec uczennic. Brak odpowiednich procedur i opieszałość w działaniu w tak delikatnej sprawie budzą ogromne obawy o bezpieczeństwo uczniów.

Wobec nauczyciela wychowania fizycznego, którego dotyczyły zarzuty, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Mężczyzna zrezygnował z pracy w liceum, jednak jego odejście nie kończy sprawy. Ta sprawa trafiła również do prokuratury, gdy wyszło na jaw, że badanie zlecone wcześniej przez kuratorium zostało sfałszowane, a ankiety sporządzone w 2024 roku w tajemniczych okolicznościach zaginęły.

Dyrektorka liceum odwołana, co z maturami?

Konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości było odwołanie dotychczasowej dyrektorki liceum ze stanowiska. Nowo powołany dyrektor obejmie funkcję 1 maja, czyli zaledwie trzy dni przed rozpoczęciem matur. Ten moment jest szczególnie stresujący dla uczniów, którzy przygotowują się do najważniejszych egzaminów w swoim życiu. Zmiana na stanowisku dyrektora w tak krytycznym momencie może dodatkowo zdestabilizować sytuację w szkole.

