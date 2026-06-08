Rocznica pierwszego transportu Polaków do Auschwitz. 14 czerwca 1940 roku do obozu przywieziono 728 Polaków

Jakie wydarzenia zaplanowano na rocznicę pierwszego transportu do Auschwitz?

14 czerwca 1940 roku z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz przywieziono 728 Polaków. Ten dzień uznaje się za początek funkcjonowania obozu, a obecnie obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Uroczystości upamiętniające te wydarzenia odbędą się pod patronatem prezydenta RP Karola Nawrockiego.

Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz, poinformował, że główne obchody będą miały miejsce 14 czerwca. Rozpoczną się o godzinie 11:00 ceremonią upamiętniającą przy Ścianie Straceń w byłym obozie Auschwitz I, gdzie Niemcy dokonywali egzekucji tysięcy osób, w tym głównie Polaków. Uczestnicy złożą kwiaty pod tablicą upamiętniającą pierwszych deportowanych Polaków, umieszczoną na budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego, gdzie 14 czerwca 1940 roku więźniowie zostali tymczasowo umieszczeni.

Jakie inne wydarzenia towarzyszą obchodom?

O godzinie 13:00 odbędzie się msza święta w kościele franciszkańskim w Harmężach, niedaleko Oświęcimia. W podziemiach tego kościoła znajduje się wystawa prac Mariana Kołodzieja, jednego z więźniów pierwszego transportu, zatytułowana „Klisze Pamięci. Labirynty”. Po mszy uczestnicy będą mogli zwiedzić tę ekspozycję.

Przed oficjalnymi obchodami, Małopolska Uczelnia Państwowa oraz Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich odsłonią tablicę przed wejściem do izby pamięci pierwszego transportu Polaków, znajdującej się w budynku Collegium Primum.

Kim byli pierwsi więźniowie Auschwitz?

Pierwszy transport do Auschwitz obejmował 728 osób, w tym żołnierzy kampanii wrześniowej, członków podziemnych organizacji, gimnazjalistów, studentów oraz niewielką grupę polskich Żydów. Otrzymali numery od 31 do 758, ponieważ niższe numery mieli niemieccy kryminaliści przywiezieni wcześniej, aby pełnić funkcje w obozie.

Spośród tych 728 osób, wojnę przeżyło 325, zginęło 292, a los 111 osób pozostaje nieznany. Obóz Auschwitz został założony przez Niemców z myślą o więzieniu Polaków, a w 1942 roku powstał Auschwitz II-Birkenau, który stał się miejscem zagłady Żydów. W całym kompleksie obozowym Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 miliona ludzi, w tym głównie Żydów, ale także Romów, jeńców sowieckich i osoby innych narodowości.

Organizatorami rocznicowych obchodów, obok muzeum, są także samorządy, krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, fundacje i stowarzyszenia pamięci o ofiarach, diecezja bielsko-żywiecka, franciszkanie, oświęcimskie Centrum Żydowskie oraz stowarzyszenie Romów.

Źródło PAP.