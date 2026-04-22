Egzamin dojrzałości w czasach PRL. Nauczyciele pili kawę, a zadania pisano na tablicy

Harmonogram matur w 2026 roku

Egzaminy maturalne w 2026 roku zbliżają się wielkimi krokami. Pisemna część zmagań potrwa od 4 do 21 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano na okres między 8 a 30 maja. Szczegółowy plan z dokładnymi datami i godzinami poszczególnych przedmiotów można znaleźć w dedykowanym terminarzu tutaj.

Matura w PRL - niepowtarzalny klimat minionej epoki

Nadchodzące egzaminy to doskonała okazja, by wrócić pamięcią do czasów, gdy przed komisją stawali nasi rodzice i dziadkowie. Matura w PRL przebiegała w zupełnie innej atmosferze, mocno odbiegającej od współczesnych standardów.

System egzaminacyjny w tamtych latach opierał się na innych zasadach. Brakowało obecnej formy testowej, a całość była silnie uwarunkowana ówczesną polityką i specyfiką systemu edukacji. Mimo tych różnic, dla absolwentów szkół średnich był to równie przełomowy i stresujący moment, co dzisiaj.

Zadania na tablicy i słodki poczęstunek dla nauczycieli

Współczesnym maturzystom trudno byłoby w to uwierzyć, ale w PRL polecenia egzaminacyjne, chociażby z języka polskiego, nie były drukowane na arkuszach, a po prostu zapisywane kredą na tablicy.

Co więcej, podczas gdy uczniowie w pocie czoła rozwiązywali zadania, członkowie komisji egzaminacyjnej relaksowali się przy suto zastawionym stole. Nauczyciele delektowali się kawą i ciastem, a widok pedagoga przechadzającego się między ławkami z filiżanką w dłoni nikogo nie dziwił. Dziś takie sceny są nie do pomyślenia. Atmosferę tamtych lat doskonale oddają archiwalne zdjęcia, które prezentujemy w galerii.

Znaczenie zdanego egzaminu w PRL

Warto dodać, że po pomyślnym zaliczeniu matury, zmieniał się sposób, w jaki nauczyciele zwracali się do absolwentów. Zamiast po imieniu, używano już formy "pan" lub "pani", co symbolicznie akcentowało wkroczenie w dorosłość. Posiadacze świadectwa dojrzałości, podobnie jak dzisiaj, stawali przed wyborem: kontynuować naukę na studiach, podjąć pracę zarobkową, czy też szukać szczęścia poza granicami kraju.