ESKA Summer City rusza w kolejną wakacyjną trasę. Terma Bania, Dni Dobczyc i Ocho Festiwal czekają!

Wakacyjne piątki w Termach Bania

Piątek to już tradycyjnie czas na spotkanie z ekipą ESKA Summer City w Termach Bania – głównym partnerze naszej wakacyjnej trasy w Małopolsce. Przez całe lato właśnie tutaj czekamy na Was z muzyką, konkursami, wakacyjnymi gadżetami i mnóstwem pozytywnej energii.

Terma Bania to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na Podhalu, gdzie można połączyć relaks w wodach termalnych z aktywnym wypoczynkiem i świetną zabawą. Jeśli planujecie wakacyjny wyjazd w góry, koniecznie zajrzyjcie do Białki Tatrzańskiej – będziemy tam z Wami w każdy piątek aż do końca wakacji.

Dni Dobczyc. Muzyczne święto miasta z gwiazdami polskiej sceny

W sobotę, 18 lipca ESKA Summer City zawita na 29. Dni Dobczyc. To coroczne święto miasta od lat przyciąga tysiące mieszkańców i gości, którzy chcą wspólnie spędzić czas w rodzinnej atmosferze, korzystając z bogatego programu przygotowanego przez organizatorów.

Na scenie pojawią się gwiazdy doskonale znane fanom polskiej muzyki. Publiczność rozgrzeją Łobuzy, Patrycja Markowska oraz Zenek Martyniuk. Oprócz koncertów zaplanowano również występy lokalnych artystów, pokazy taneczne, zawody sportowe, strefę zabaw dla dzieci oraz wesołe miasteczko.

Oczywiście nie zabraknie także ekipy ESKA Summer City. Będziemy na miejscu z konkursami, muzyką i wakacyjnymi gadżetami. Jeśli wybieracie się do Dobczyc, koniecznie odwiedźcie nasze stanowisko i bawcie się razem z nami.

Ocho Festiwal. Muzyczne emocje w sercu Gorców

W niedzielę przenosimy się do Ochotnicy Dolnej, gdzie odbędzie się VI edycja Ocho Festiwalu. To wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz większą publiczność, łącząc wyjątkową muzykę z niepowtarzalnym klimatem Gorców.

Tegoroczną gwiazdą festiwalu będzie Kortez – jeden z najbardziej cenionych polskich artystów ostatnich lat. Wokalista znany z takich utworów jak „Zostań” czy „Od dawna już wiem” od lat zachwyca publiczność emocjonalnymi koncertami i charakterystycznym brzmieniem. Laureat Fryderyków oraz współtwórca projektu Męskie Granie ponownie spotka się z fanami podczas wyjątkowego koncertu w Ochotnicy Dolnej.

Na scenie pojawi się również Gabriela Salem – pochodząca z Nowego Sącza wokalistka tworząca muzykę na pograniczu alternatywnego popu, dreampopu i indie. Artystka zwyciężyła w konkursie Kayax Talent Hunt i coraz śmielej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej.

Mocniejsze brzmienia zapewni z kolei BLUMDAY – zespół z południa Polski, który łączy nu metal, rap i rock inspirowany muzyką początku lat 2000. Grupa znana jest z niezwykle energetycznych koncertów i żywiołowego kontaktu z publicznością.

Podczas Ocho Festiwalu nie zabraknie także ESKA Summer City. Przygotowaliśmy konkursy, wakacyjne gadżety i mnóstwo dobrej zabawy. Jeśli planujecie niedzielny wyjazd w Gorce, koniecznie odwiedźcie festiwal i spotkajcie się z naszą ekipą.

Do zobaczenia na trasie ESKA Summer City!

Kolejny wakacyjny weekend zapowiada się naprawdę intensywnie. Piątek spędzamy w Termach Bania, sobotę na Dniach Dobczyc, a niedzielę podczas Ocho Festiwalu w Ochotnicy Dolnej. Wypatrujcie naszego charakterystycznego samochodu, wpadajcie po konkursy, gadżety i wspólnie twórzmy najlepsze wspomnienia tego lata!

Akcja promocyjna Radia ESKA.