Gibała zwolnił kolejnego dyrektora. Kadrowe trzęsienie ziemi w magistracie

Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa, otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę i przestał pełnić swoją funkcję.

Na stanowisku dyrektora ZDMK zastąpi go Piotr Trzepak, dotychczasowy zastępca.

To kolejna zmiana w krakowskim magistracie; dzień wcześniej (27 października) dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej, Tomasz Marzec, również stracił stanowisko.

Jarosław Tabor odwołany z ZDMK. Piotr Trzepak nowym dyrektorem

W środę, 28 października, zapadła decyzja dotycząca przyszłości jednej z najważniejszych jednostek miejskich pod Wawelem. Jarosław Tabor, który dotychczas pełnił funkcję dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, otrzymał oficjalne wypowiedzenie umowy o pracę. Jak wynika z oficjalnych informacji krakowskiego magistratu, rozstanie z urzędnikiem następuje „z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Szef jednostki odpowiedzialnej za krakowskie drogi i infrastrukturę transportową przestał już jednak pełnić swoje obowiązki dyrektorskie.

Nowym sternikiem ZDMK został Piotr Trzepak, który do tej pory pełnił funkcję zastępcy dyrektora tej jednostki. Przejęcie obowiązków przez dotychczasowego wiceszefa ma zagwarantować stabilność i ciągłość pracy urzędu.

Tomasz Marzec traci stanowisko w ZIS. Anna Szlachta-Kowalska przejmuje obowiązki

Dzień wcześniej (27 października) doszło do równie gwałtownej zmiany w innej kluczowej instytucji. Swoje stanowisko stracił bowiem Tomasz Marzec, dotychczasowy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej (ZIS).

Zarząd Infrastruktury Sportowej odpowiada za rozwój bazy sportowej w mieście, nadzór nad stadionami oraz organizację kluczowych imprez masowych. Do czasu przeprowadzenia oficjalnej procedury i wyboru nowego dyrektora w drodze konkursu, obowiązki szefa ZIS przejęła Anna Szlachta-Kowalska, dotychczasowa zastępczyni dyrektora ZIS ds. ekonomicznych.

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