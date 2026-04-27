Gigantyczna zbiórka Łatwoganga i piękny gest producenta paluszków Beskidzkich. Zamknęli krąg dobra!

Rekordowa zbiórka Łatwoganga. Zebrano ponad 251 milionów złotych dla chorych dzieci

Internetowa transmisja na żywo trwała nieprzerwanie przez dziewięć dni i zapisała się na kartach historii jako największe tego typu wydarzenie charytatywne w skali całego globu. W kluczowym momencie wydarzenie śledziło równocześnie aż 1,6 miliona widzów, podczas gdy łączna kwota zebranych środków błyskawicznie rosła, ostatecznie przekraczając barierę 251 milionów złotych.

Inicjatywa rozpoczęła się 17 kwietnia, a jej motywem przewodnim był utwór pod tytułem „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, który stworzył popularny raper Bedoes 2115 we współpracy z jedenastoletnią podopieczną fundacji Mają Mecan. Muzyczny projekt błyskawicznie porwał tłumy i stał się bezpośrednim zapalnikiem do wygenerowania niespotykanego dotąd zasięgu oraz zaangażowania użytkowników polskiego internetu.

Znane marki i twórcy internetowi dołączyli do akcji Łatwoganga

Inicjatywa przyciągnęła uwagę czołowych krajowych przedsiębiorstw oraz najpopularniejszych postaci ze świata mediów społecznościowych. Na liście podmiotów odpowiedzialnych za najwyższe przelewy na rzecz fundacji znalazły się między innymi takie potęgi rynkowe jak XTB, Zen.com, Kuchnia Vikinga, WK Dzik, Budimex, InPost oraz platforma Allegro.

Znacząca pomoc nadeszła ze strony znanych osobistości ze świata muzyki i rozrywki, które angażowały się finansowo oraz aktywnie zachęcały swoich fanów do wpłat. W to wyjątkowe przedsięwzięcie włączyli się chociażby Friz razem ze swoją Ekipą, Tromba, Revo, Kubańczyk, Bedoes, Young Leosia, a także Tede, Peja, Roksana Węgiel, Edyta Pazura, Blanka Lipińska oraz wokalistka Katarzyna Nosowska.

Spektakularny sukces finansowy wydarzenia był bezpośrednim rezultatem unikalnej synergii środowiska biznesowego z wirtualną społecznością, co doprowadziło do niespotykanej dotąd mobilizacji setek tysięcy darczyńców z całego kraju.

Katarzyna Nosowska goli głowę, a Peja godzi się z Tede. Zaskakujące momenty streamu

W trakcie wielodniowej relacji na żywo widzowie mogli zaobserwować szereg niezwykle zaskakujących i niecodziennych sytuacji, które budowały ogromne zasięgi zbiórki:

Na znak solidarności z najmłodszymi pacjentami onkologicznymi część zaproszonych gwiazd zdecydowała się na ogolenie głów, a na taki radykalny krok odważyły się chociażby Katarzyna Nosowska, Edyta Pazura oraz Blanka Lipińska.

Raperzy Tede oraz Peja oficjalnie zakopali topór wojenny po wielu latach medialnego sporu, robiąc to na oczach gigantycznej widowni zgromadzonej przed ekranami.

Z kolei Roksana Węgiel dała spontaniczny koncert w studiu nagraniowym, natomiast Kubańczyk pozwolił wytatuować sobie na ciele wzór, który został wcześniej narysowany przez jedną z podopiecznych wspieranej organizacji.

Do akcji włączył się nawet lider brytyjskiego zespołu Coldplay Chris Martin, który przesłał specjalne nagranie wideo zachęcające do wsparcia zbiórki.

Wybitni polscy sportowcy i postacie z pierwszych stron gazet, tacy jak Robert Lewandowski czy skoczek narciarski Adam Małysz, przekazywali cenne przedmioty na aukcje charytatywne oraz bezpośrednio zasilali konto akcji swoimi wpłatami.

Producent paluszków Beskidzkich wsparł akcję. Aksam odwdzięcza się za pomoc po pożarze

Chociaż zbiórkę zasiliły przelewy od gigantycznych korporacji, to największe emocje wśród internautów wzbudziła darowizna w wysokości 100 tysięcy złotych pochodząca od spółki Aksam, wytwarzającej popularne paluszki Beskidzkie. Ten hojny krok polskiego przedsiębiorstwa niesie za sobą niezwykle ważną i symboliczną historię z niedalekiej przeszłości.

W lipcu 2024 roku doszło do potężnego pożaru w fabryce firmy zlokalizowanej w miejscowości Malec. Ogień strawił istotną część infrastruktury, co drastycznie ograniczyło możliwości produkcyjne zakładu. Mimo widma kryzysu zarząd złożył obietnicę utrzymania wszystkich miejsc pracy, co spotkało się z błyskawiczną i masową reakcją społeczeństwa apelującego o wykupywanie słonych przekąsek tej marki, by wesprzeć lokalny biznes w trudnym momencie. To pospolite ruszenie klientów udowodniło potęgę oddolnych inicjatyw konsumenckich.

Obecna sytuacja całkowicie odwróciła układ ról, ponieważ biznes uratowany przed zapaścią dzięki zaangażowaniu zwykłych ludzi zdecydował się oddać część tego dobra, ratując zdrowie i życie najmłodszych pacjentów. Postawa producenta stała się idealnym dowodem na to, że okazywane wsparcie potrafi wrócić do potrzebujących ze zdwojoną siłą.

- Jesteśmy dumni, że mogliśmy dołączyć do tej niezwykłej akcji. To, co wydarzyło się wokół inicjatywy Łatwoganga i Fundacji Cancer Fighters, pokazuje ogromną siłę ludzi, którzy potrafią zjednoczyć się wokół naprawdę ważnego celu - mówi "Super Expressowi" Artur Klęczar, Wiceprezes Aksam | Beskidzkie Przekąski. - Dla nas, jako polskiej firmy rodzinnej, udział w tej akcji był naturalnym odruchem solidarności. Niespełna dwa lata temu sami doświadczyliśmy niesamowitej skali ludzkiego wsparcia, dlatego dziś szczególnie rozumiemy, jak ważne jest, by być obok tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Przedstawiciel władz spółki zaznaczył stanowczo, że prowadzenie działalności gospodarczej nabiera właściwego znaczenia nie tylko w momentach generowania zysków, ale przede wszystkim w chwilach niesienia pomocy osobom znajdującym się w dramatycznym położeniu.

- Najważniejsze w tej historii nie są marki, firmy ani zasięgi, ale dzieci i rodziny, które dzięki tej pomocy otrzymają realne wsparcie. Cieszymy się, że możemy być częścią tak wielkiej mobilizacji - dodaje Artur Klęczar.

Ogromny sukces fundacji Cancer Fighters i Łatwoganga przechodzi do historii

Wymiar zbiórki zorganizowanej przez influencera sprawił, że dotychczasowy rekord Guinnessa w tej kategorii został dosłownie zdeklasowany. Zebrane ćwierć miliarda złotych wpłynie na diametralną poprawę sytuacji zdrowotnej mnóstwa małych pacjentów oraz ich bliskich, a postawa firmy Aksam jest niezbitym dowodem na to, że wirtualna przestrzeń to doskonałe miejsce do budowania gigantycznych łańcuchów solidarności i wsparcia.

