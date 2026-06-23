Google otwiera nowe biuro w Krakowie. 300 miejsc pracy czeka!

Plany Google na rozwój w Krakowie

We wtorek Google ogłosiło otwarcie nowego biura w Krakowie, które mieści się na czterech piętrach kompleksu Tertium. Nowa siedziba oferuje 300 stanowisk pracy oraz nowoczesne udogodnienia, takie jak laboratoria, sale konferencyjne, przestrzenie wspólne, stołówkę i kawiarnię.

Dyrektorka krakowskiego oddziału Google, Magda Rabiej, podkreśliła znaczenie tego kroku dla dalszego rozwoju firmy w Polsce. "Krakowski zespół Google liczy obecnie ponad 400 specjalistów i stale rośnie, odgrywając kluczową rolę w tworzeniu globalnych innowacji dla chmury obliczeniowej oraz systemów mobilnych."

Co wyróżnia krakowskie biura Google?

Nowe biuro dołącza do istniejącego już oddziału przy Rynku Głównym, tworząc razem centrum inżynieryjne o globalnym zasięgu. Projekty realizowane w Krakowie koncentrują się na infrastrukturze dla usług Google Cloud oraz systemach przetwarzania danych, które są wykorzystywane przez największe światowe przedsiębiorstwa.

Krakowscy inżynierowie pracują także nad innowacjami w ramach działu Platforms & Devices, co obejmuje rozwój systemu Android, przeglądarki Chrome, urządzeń Pixel oraz zaawansowanej infrastruktury inżynieryjnej (PDEIO).

Dlaczego Polska jest ważnym hubem dla Google?

Google jest obecne w Polsce od 20 lat, zatrudniając 3 tysiące osób w biurach w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Aż 80 procent zespołu stanowią programiści, co czyni polski oddział jednym z kluczowych hubów inżynieryjnych na świecie i największym takim centrum w Unii Europejskiej.

Źródło PAP.