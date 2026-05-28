Polska gastronomia została ponownie zauważona przez światowy przewodnik Michelin. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków, ogłoszono najnowszą selekcję restauracji wyróżnionych w edycji Michelin Polska 2026. W tym roku prestiżowe gwiazdki otrzymały cztery nowe lokale.
Łącznie w przewodniku znalazło się już 196 restauracji z całej Polski. Wśród nich jest obecnie 10 lokali posiadających jedną gwiazdkę Michelin, a krakowska Bottiglieria 1881 po raz kolejny utrzymała najwyższy poziom w kraju z dwiema gwiazdkami.
Cztery nowe restauracje z gwiazdką Michelin
Michelin podkreśla, że tegoroczna edycja jest wyjątkowa dla Polski.
„Tegoroczny Przewodnik to kamień milowy, ponieważ stanowi pierwszy w historii Polski wybór obejmujący miasta i obszary wiejskie, które wcześniej nie były uwzględniane w Przewodniku MICHELIN”
-czytamy na stronie Michelin Guide.
W gronie nowych wyróżnionych znalazła się restauracja Steampunk z Pszczyny. Lokal działa w dawnej wieży ciśnień i zwrócił uwagę inspektorów nie tylko nietypowym wystrojem inspirowanym estetyką steampunk, ale przede wszystkim poziomem kuchni.
„Inspektorzy uznali dania szefa kuchni Ziemowita Owczarza za technicznie dopracowane i pięknie zbalansowane”
- informują organizatorzy.
To pierwsza restauracja z gwiazdką Michelin w regionach dodanych do przewodnika w tym roku.
Warszawa z historycznym wyróżnieniem
Dużym wydarzeniem okazało się także wyróżnienie dla Alon Omakase w Warszawie. To pierwsza w Polsce japońska restauracja, która zdobyła gwiazdkę Michelin.
„Szef kuchni Alon Than i jego zespół zachwycają gości swoim kunsztem wykonania i precyzją w posługiwaniu się nożami”
- czytamy
Inspektorzy szczególnie zwrócili uwagę na sushi w stylu Edomae oraz dopracowane połączenia smaków. W oficjalnym uzasadnieniu wyróżniono m.in. nigiri z langustynką i limonką.
Wrocław umacnia swoją pozycję na kulinarnej mapie
Dwie nowe gwiazdki trafiły również do Wrocławia. Restauracja BABA, prowadzona przez Beatę Śniechowską, awansowała z wyróżnienia Bib Gourmand do pełnoprawnej gwiazdki Michelin.
„W swobodnej, gwarnej atmosferze serwuje subtelnie złożone dania, które podkreślają walory ich głównych składników”
- informuje Michelin Guide.
Inspektorzy docenili nowoczesne interpretacje klasycznych polskich smaków. Szczególne uznanie zdobyła autorska wersja pierogów „Petit Bonbon”.
Drugim wyróżnionym lokalem z Wrocławia został Most, działający w przestrzeni Między Mostami. Restauracja została doceniona za kreatywne menu degustacyjne i wysoką jakość składników.
Krakowski król wciąż na tronie
Swoją pozycję lidera utrzymała krakowska Bottiglieria 1881, która już czwarty rok z rzędu może pochwalić się dwiema gwiazdkami Michelin.
„Inspektorzy byli pod wrażeniem poziomu wyrafinowania i kreatywności szefów kuchni, którzy odważnie i niezwykle oryginalnie interpretowali klasyczną kuchnię polską”
- czytamy.
To wciąż jedyna restauracja w Polsce z dwoma gwiazdkami Michelin.
Restauracje w Polsce z jedną gwiazdką Michelin
Obecnie jedną gwiazdką Michelin mogą pochwalić się:
- Arco by Paco Pérez w Gdańsku,
- Giewont w Kościelisku,
- Muga w Poznaniu,
- NUTA w Warszawie,
- hub.praga w Warszawie,
- Rozbrat 20 w Warszawie,
- Alon Omakase w Warszawie,
- BABA we Wrocławiu,
- Most we Wrocławiu,
- Steampunk w Pszczynie.