Polska gastronomia została ponownie zauważona przez światowy przewodnik Michelin. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków, ogłoszono najnowszą selekcję restauracji wyróżnionych w edycji Michelin Polska 2026. W tym roku prestiżowe gwiazdki otrzymały cztery nowe lokale.

Łącznie w przewodniku znalazło się już 196 restauracji z całej Polski. Wśród nich jest obecnie 10 lokali posiadających jedną gwiazdkę Michelin, a krakowska Bottiglieria 1881 po raz kolejny utrzymała najwyższy poziom w kraju z dwiema gwiazdkami.

Cztery nowe restauracje z gwiazdką Michelin

Michelin podkreśla, że tegoroczna edycja jest wyjątkowa dla Polski.

„Tegoroczny Przewodnik to kamień milowy, ponieważ stanowi pierwszy w historii Polski wybór obejmujący miasta i obszary wiejskie, które wcześniej nie były uwzględniane w Przewodniku MICHELIN”

-czytamy na stronie Michelin Guide.

W gronie nowych wyróżnionych znalazła się restauracja Steampunk z Pszczyny. Lokal działa w dawnej wieży ciśnień i zwrócił uwagę inspektorów nie tylko nietypowym wystrojem inspirowanym estetyką steampunk, ale przede wszystkim poziomem kuchni.

„Inspektorzy uznali dania szefa kuchni Ziemowita Owczarza za technicznie dopracowane i pięknie zbalansowane”

- informują organizatorzy.

To pierwsza restauracja z gwiazdką Michelin w regionach dodanych do przewodnika w tym roku.

Warszawa z historycznym wyróżnieniem

Dużym wydarzeniem okazało się także wyróżnienie dla Alon Omakase w Warszawie. To pierwsza w Polsce japońska restauracja, która zdobyła gwiazdkę Michelin.

„Szef kuchni Alon Than i jego zespół zachwycają gości swoim kunsztem wykonania i precyzją w posługiwaniu się nożami”

- czytamy

Inspektorzy szczególnie zwrócili uwagę na sushi w stylu Edomae oraz dopracowane połączenia smaków. W oficjalnym uzasadnieniu wyróżniono m.in. nigiri z langustynką i limonką.

Wrocław umacnia swoją pozycję na kulinarnej mapie

Dwie nowe gwiazdki trafiły również do Wrocławia. Restauracja BABA, prowadzona przez Beatę Śniechowską, awansowała z wyróżnienia Bib Gourmand do pełnoprawnej gwiazdki Michelin.

„W swobodnej, gwarnej atmosferze serwuje subtelnie złożone dania, które podkreślają walory ich głównych składników”

- informuje Michelin Guide.

Inspektorzy docenili nowoczesne interpretacje klasycznych polskich smaków. Szczególne uznanie zdobyła autorska wersja pierogów „Petit Bonbon”.

Drugim wyróżnionym lokalem z Wrocławia został Most, działający w przestrzeni Między Mostami. Restauracja została doceniona za kreatywne menu degustacyjne i wysoką jakość składników.

Krakowski król wciąż na tronie

Swoją pozycję lidera utrzymała krakowska Bottiglieria 1881, która już czwarty rok z rzędu może pochwalić się dwiema gwiazdkami Michelin.

„Inspektorzy byli pod wrażeniem poziomu wyrafinowania i kreatywności szefów kuchni, którzy odważnie i niezwykle oryginalnie interpretowali klasyczną kuchnię polską”

- czytamy.

To wciąż jedyna restauracja w Polsce z dwoma gwiazdkami Michelin.

Restauracje w Polsce z jedną gwiazdką Michelin

Obecnie jedną gwiazdką Michelin mogą pochwalić się:

Arco by Paco Pérez w Gdańsku,

Giewont w Kościelisku,

Muga w Poznaniu,

NUTA w Warszawie,

hub.praga w Warszawie,

Rozbrat 20 w Warszawie,

Alon Omakase w Warszawie,

BABA we Wrocławiu,

Most we Wrocławiu,

Steampunk w Pszczynie.