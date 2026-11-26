Dziś, 26 listopada, w Krakowie oficjalnie otwarty zostanie węzeł Mistrzejowice, który połączy drogi ekspresowe S7 i S52.

Oddanie obiektu do użytku oznacza domknięcie krakowskiego ringu drogowego, czyniąc Kraków drugim miastem w Polsce z kompletną obwodnicą.

Węzeł Mistrzejowice, składający się z dwóch obiektów, będzie obsługiwał ruch tranzytowy, aglomeracyjny i lokalny. Zapewni też dojazd do dzielnic Mistrzejowice i Wzgórza Krzesławickie.

Nowe połączenie dróg ekspresowych S7 i S52. Jak działa węzeł Mistrzejowice?

Kierowcy podróżujący po Małopolsce doczekali się przełomowych zmian. Węzeł Mistrzejowice to w rzeczywistości niezwykle nowoczesny, tak zwany węzeł zespolony. Składa się on z dwóch blisko położonych obiektów inżynieryjnych: Mistrzejowic I oraz Mistrzejowic II. Ich wspólne działanie pozwala na bezkolizyjne i płynne spięcie kluczowych arterii komunikacyjnych w regionie.

Pierwszy z obiektów bezpośrednio łączy dwie strategiczne trasy ekspresowe. Jest to droga S7, która prowadzi w kierunku Warszawy, oraz droga S52, stanowiąca północną obwodnicę Krakowa. To właśnie to połączenie domyka niezwykle wyczekiwaną czwartą obwodnicę stolicy Małopolski.

Z kolei drugi obiekt wchodzący w skład węzła zapewnia bezpośrednie połączenie z północną częścią Nowej Huty. Gwarantuje on także sprawny dojazd do dwóch krakowskich dzielnic: Mistrzejowic (poprzez ulicę Okulickiego) oraz Wzgórz Krzesławickich (przez ulicę Petőfiego). Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, cały węzeł będzie obsługiwał zarówno ruch tranzytowy, jak i aglomeracyjny oraz lokalny. Na całym węźle docelowo powstanie aż 11 łącznic, czyli specjalnych wjazdów i zjazdów ułatwiających manewry.

Droga ekspresowa S7 i północna obwodnica Krakowa

Otwarcie węzła Mistrzejowice to zwieńczenie wieloletnich i skomplikowanych prac budowlanych. Odcinek drogi ekspresowej S7 relacji Mistrzejowice – Grębałów – Nowa Huta stanowi południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy łączącej Widomą z Krakowem. Przypomnijmy, że już w grudniu 2024 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom odcinek o długości 13,3 km od węzła Widoma do węzła Mistrzejowice.

Kolejne etapy były oddawane sukcesywnie. W 2025 roku do użytku oddano drogę o długości 2,6 km pomiędzy węzłami Grębałów i Nowa Huta, natomiast pod koniec października bieżącego roku kierowcy zyskali możliwość przejazdu estakadami od węzła Grębałów bezpośrednio w kierunku Warszawy.

Równolegle postępowały prace nad drogą ekspresową S52. Od grudnia 2024 roku kierowcy mogą bez przeszkód korzystać z ponad 12-kilometrowego odcinka tej trasy, który prowadzi od węzła Modlniczka aż do samego węzła Mistrzejowice. Dzisiejsze uruchomienie węzła Mistrzejowice ostatecznie spina te wszystkie inwestycje w jeden spójny i drożny organizm komunikacyjny, który odciąży miasto z uciążliwego ruchu tranzytowego.

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