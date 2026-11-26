Zróżnicowana jakość powietrza w Krakowie. Gdzie oddycha się najtrudniej?

Na podstawie najnowszych odczytów pomiarowych ogólny stan powietrza w stolicy Małopolski jest dziś bardzo dobry oraz dobry. Najlepszą sytuację odnotowano na stacjach przy Alei Krasińskiego, ul. Bujaka, ul. Bulwarowej i ul. Złoty Róg, gdzie ogólny wskaźnik sklasyfikowano jako bardzo dobry. Z kolei w dzielnicach obrzeżnych, takich jak Osiedle Piastów czy Swoszowice, jakość powietrza określono jako dobrą. Mimo korzystnego obrazu w całym mieście pojawiają się drobne różnice – na stacji w Nowej Hucie przy ul. Bulwarowej wskaźnik pyłu PM10 osiągnął poziom umiarkowany, podobnie jak wskaźnik pyłu PM2.5 przy ul. Bujaka na Podgórzu.

Dzisiejsze mroźne powietrze i temperatura delikatnie poniżej zera idą w parze z lekkim ruchem powietrza. Wiatr działa jak naturalny wentylator, dzięki czemu dym z domowych kominów i spalin samochodowych nie tworzy nad miastem gęstej chmury. Trwający sezon grzewczy sprawia jednak, że w niektórych rejonach, zwłaszcza w sąsiedztwie gęstej zabudowy jednorodzinnej, stężenie niewidocznych cząsteczek brudu może być nieco wyższe. Mieszkańcy Nowej Huty oraz Podgórza powinni brać to pod uwagę, planując dłuższy pobyt na zewnątrz.

Jak odczytywać dzisiejsze (26.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić sytuację, warto odnieść wyniki do obowiązujących norm bezpieczeństwa. W Polsce bezpieczna dobowy poziom dla pyłu PM10 (grubszych cząstek dymu i pyłu) wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobin PM2.5 (bardzo małych cząsteczek przenikających głęboko do organizmu) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wyznacza roczną normę na poziomie 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Poniżej znajduje się zestawienie danych ze wszystkich krakowskich stacji pomiarowych z poranka 26 listopada:

Kraków, Aleja Krasińskiego (godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 37,8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 25,4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry).

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 37,8 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: 25,4 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Kraków, ul. Bujaka (godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 34,7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: brak odczytu liczbowego (indeks pyłu: umiarkowany).

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 34,7 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), PM2.5: brak odczytu liczbowego (indeks pyłu: umiarkowany). Kraków, ul. Bulwarowa (godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 44,7 µg/m³ (indeks: umiarkowany), PM2.5: 25,4 µg/m³ (indeks: dobry).

(godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 44,7 µg/m³ (indeks: umiarkowany), PM2.5: 25,4 µg/m³ (indeks: dobry). Kraków, ul. Złoty Róg (godzina pomiaru: 07:00) – PM10: 31,6 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: brak odczytu liczbowego (indeks pyłu: bardzo dobry).

(godzina pomiaru: 07:00) – PM10: 31,6 µg/m³ (indeks: dobry), PM2.5: brak odczytu liczbowego (indeks pyłu: bardzo dobry). Kraków, Os. Piastów (godzina pomiaru: 07:00) – PM10: 24,1 µg/m³ (indeks: dobry), brak pomiaru PM2.5.

(godzina pomiaru: 07:00) – PM10: 24,1 µg/m³ (indeks: dobry), brak pomiaru PM2.5. Kraków, Os. Wadów (godzina pomiaru: 07:00) – PM10: 26,4 µg/m³ (indeks: dobry), brak pomiaru PM2.5.

(godzina pomiaru: 07:00) – PM10: 26,4 µg/m³ (indeks: dobry), brak pomiaru PM2.5. Kraków, Os. Swoszowice (godzina pomiaru: 07:00) – PM10: 36,3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), brak pomiaru PM2.5.

(godzina pomiaru: 07:00) – PM10: 36,3 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), brak pomiaru PM2.5. Kraków, ul. Kamieńskiego (godzina pomiaru: 08:00) – PM10: 29,8 µg/m³, brak pomiaru PM2.5.

Wyniki pyłu PM10 na każdej stacji pozostają w granicach polskiej normy dobowej (50 µg/m³). Najwyższą wartość zanotowano przy ul. Bulwarowej (44,7 µg/m³), co wyznacza około 89% dziennego limitu GIOŚ. Najniższe stężenie wykazano na Osiedlu Piastów (24,1 µg/m³), stanowiące niespełna 48% normy. W przypadku drobniejszego pyłu PM2.5 zarejestrowana wartość 25,4 µg/m³ przekracza zalecaną przez WHO normę dobową (15 µg/m³), osiągając 169% zalecanego progu, choć wciąż pozostaje na bezpiecznym poziomie w odniesieniu do norm rocznych.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nic innego jak trująca mgła, która powstaje ze zmieszania pary wodnej z dymem z domowych pieców i spalinami wydechowymi aut. Kiedy brakuje wiatru, te mikroskopijne drobiny brudu zawisają nisko nad ziemią i wraz z oddychaniem trafiają do naszych płuc. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: przed wyjściem na intensywny trening lub dłuższy spacer zawsze sprawdzaj aktualne wskaźniki powietrza w swojej dzielnicy, szczególnie jeśli dbasz o małe dzieci, osoby starsze lub zmagające się z problemami układu oddechowego.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie