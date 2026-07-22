Kto liczył na stabilne, letnie temperatury w Tatrach, ten może się srogo zawieść. Przynajmniej na początku. Nadchodzące dni w Zakopanem to będzie prawdziwy test cierpliwości dla turystów, ale finał tej pogodowej historii zapowiada się znakomicie.

Zacznie się całkiem niewinnie. Środa, 22 lipca, przyniesie jeszcze umiarkowane temperatury w granicach od 11 do 14 stopni Celsjusza i co najważniejsze – bez deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 2 m/s. Można by pomyśleć, że to zapowiedź stabilnej aury. Nic bardziej mylnego.

Niestety, to tylko cisza przed pogodowym załamaniem. Już w czwartek czeka nas zimny prysznic, i to dosłownie. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 11 stopni, a do tego pojawią się opady deszczu. Urlop w górach? W taką pogodę to bardziej maraton seriali w pensjonacie niż zdobywanie szczytów. A to nie koniec złych wieści. Piątek, 24 lipca, to będzie apogeum ochłodzenia i najzimniejszy dzień w całej prognozie. Termometry pokażą zaledwie od 7 do około 10 stopni Celsjusza, a do tego znowu popada. Zimno. Po prostu zimno.

Pogoda w Zakopanem odmieni się w weekend

Ale uwaga, bo w weekend pogoda odpali prawdziwą petardę! Wystarczy przetrwać ten chłód, by w sobotę zobaczyć totalny zwrot akcji. Temperatura poszybuje w górę do prawie 20 stopni, a deszcz całkowicie odpuści. Co za zmiana! Po lodowatym piątku to będzie jak wejście do innego świata. Słońce wreszcie wyjrzy zza chmur, a słaby wiatr nie będzie nikomu przeszkadzał. Niedziela, 26 lipca, to będzie wisienka na torcie i najcieplejszy dzień. Termometry wskażą nawet 23 stopnie, a ewentualne opady będą czysto symboliczne. Prawdziwe lato wróci pod Giewont!

Pogoda idealna na... wszystko! Ale dopiero w weekend

Środek tygodnia to, nie oszukujmy się, pogodowa katastrofa na szlaku. Zimno i deszcz skutecznie zniechęcą do dalszych wypraw. To czas na zwiedzanie miasta, wizytę w karczmie czy po prostu odpoczynek z książką. Lepiej odpuścić sobie wysokie partie gór, bo warunki będą naprawdę wymagające i nieprzyjemne.

Sobota i niedziela to już zupełnie inna bajka. Słońce, ponad 20 stopni – to warunki, o jakich marzy każdy turysta. To idealny moment, by wyruszyć na szlak i podziwiać widoki w pełnym słońcu. Po deszczowych dniach powietrze będzie rześkie i przejrzyste, więc widoczność może być rewelacyjna. Pakujcie plecaki, bo góry będą wzywać!

Dane pogodowe: OpenWeather