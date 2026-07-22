Ponad 2 mln zł dla lekarza w Małopolsce! Ekspertka mówi wprost: "To jest nieetyczne"

Ponad 2 mln zł rocznie na kontrakcie! Ekspertka ocenia zarobki w szpitalu im. Dietla

Jak informuje Radio Kraków, lekarz pracujący na kontrakcie w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Dietla w Krakowie miał w ciągu roku zarobić ponad 2 miliony złotych. Informacja błyskawicznie wywołała dyskusję o wynagrodzeniach medyków. Zdaniem prof. Dominiki Kowalskiej-Bobko z Uniwersytetu Jagiellońskiego tak wysokie dochody budzą kontrowersje i pokazują, że obecne zasady wynagradzania wymagają zmian.

Profesor zwróciła uwagę, że umowy B2B zapewniają lekarzom większą elastyczność i możliwość uzyskiwania znacznie wyższych zarobków niż w przypadku etatu. Z perspektywy szpitali są one również korzystniejsze, ponieważ ograniczają koszty związane z zatrudnieniem pracowników.

Jednocześnie ekspertka zaznaczyła, że wiele kontraktów w praktyce spełnia warunki charakterystyczne dla umowy o pracę. Jej zdaniem takie sytuacje powinny być analizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, która dysponuje obecnie odpowiednimi narzędziami do ich weryfikacji.

Prof. Kowalska-Bobko ostro o milionowych pensjach: „To jest nieetyczne”

Prof. Kowalska-Bobko podkreśla, że problemem nie jest sama forma zatrudnienia, lecz sposób finansowania, który prowadzi do bardzo dużych różnic w wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia.

– Ja się na to nie zgadzam, i wiele osób zapewne się na to nie zgadza, aby lekarz zarabiał ponad 2 miliony rocznie. To jest myślę że nawet nieetyczne w stosunku do innych pracowników ochrony zdrowia – powiedziała w rozmowie z Radiem Kraków.

Ekspertka zaznaczyła, że lekarze powinni otrzymywać wysokie wynagrodzenia, jednak ich wysokość powinna opierać się na przejrzystych kryteriach. W jej ocenie znaczenie powinny mieć m.in. zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, poziom kompetencji oraz odpowiedzialność, a nie wyłącznie forma zatrudnienia.

Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynika, że obecnie aż 73 proc. lekarzy specjalistów w Polsce pracuje na kontraktach, czyli na podstawie umów cywilnoprawnych lub w ramach własnej działalności gospodarczej.

Źródło: Radio Kraków

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