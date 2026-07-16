Kto liczył na stabilną, letnią aurę w Krynicy-Zdroju, ten może się srogo rozczarować. Prognozy na najbliższe dni, od czwartku 16 lipca do niedzieli 19 lipca, pokazują, że pogoda będzie miała swoje kaprysy i to spore. Będzie krótki moment na złapanie słońca, ale weekend zapowiada się niestety pod znakiem parasola.

Zacznie się dość spokojnie. Czwartek przywita nas temperaturą od około 18 do 23 stopni Celsjusza, ale niestety niebo nie będzie czyste. Spadnie lekki deszcz, więc na szlak lepiej zabrać kurtkę przeciwdeszczową. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny. To będzie taki dzień na rozgrzewkę przed prawdziwą huśtawką.

A ta zacznie się już w piątek, który bezdyskusyjnie będzie najpiękniejszym i najcieplejszym dniem w prognozie. Temperatura poszybuje w górę do prawie 27 stopni, a po chmurach i deszczu nie będzie ani śladu. Czeka nas bezchmurne niebo i mnóstwo słońca. To będzie ten dzień. Idealny na góry i długie spacery.

Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Już w sobotę pogoda wykona gwałtowny zwrot. Choć termometry wciąż pokażą przyjemne 25 stopni, to nad Krynicę nadciągną potężne opady deszczu. Spadnie go naprawdę dużo, więc o wędrówkach raczej nie ma mowy. To będzie prawdziwe oberwanie chmury. A potem zrobi się jeszcze gorzej. Niedziela przyniesie konkretne ochłodzenie, z temperaturą spadającą w nocy do zaledwie 14 stopni, a w dzień osiągającą maksymalnie 21 stopni. I tak, zgadliście, znowu będzie padać. Tym razem umiarkowanie, ale ciągle.

Pogoda na urlop? Sprytny plan to podstawa

Jak w takich warunkach zaplanować wypoczynek? Kluczem jest elastyczność i wykorzystanie jedynego słonecznego "okienka". Całą energię i plany związane z aktywnością na świeżym powietrzu trzeba skumulować w piątek. To idealny moment, by wyruszyć na górski szlak, zdobyć jakiś szczyt i nacieszyć się widokami. W weekend pogoda brutalnie zweryfikuje takie plany. Sobota i niedziela to czas, by schronić się pod dachem, odkrywać uzdrowiskowy klimat Krynicy, spacerować z parasolem po deptaku i cieszyć się atmosferą górskiego kurortu nawet w deszczu. Czasem taka aura też ma swój urok.

Dane pogodowe: OpenWeather

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