Kto liczył na spokojny, słoneczny wypoczynek w Tatrach, może się srogo rozczarować. Prognozy na najbliższe dni dla Zakopanego to zapowiedź prawdziwej pogodowej huśtawki. Będzie trochę ciepła, ale przede wszystkim dużo deszczu. Jedno jest pewne. Nuda nam nie grozi.

Wszystko zacznie się w czwartek, 16 lipca, od całkiem przyjemnych temperatur. Słupki rtęci pokażą od około 16 do 21 stopni Celsjusza. Niestety, sielankę mogą zakłócić słabe opady deszczu. Wiatr będzie niemal nieodczuwalny, powieje z prędkością około 2 m/s, więc nie przyniesie ani ochłody, ani nie rozgoni chmur.

Piątek, 17 lipca, przyniesie nagły zwrot i będzie najcieplejszym dniem w prognozie. Temperatura podskoczy aż do 25 stopni! To będzie idealny moment, by poczuć lato pod Giewontem. Ale jest też druga strona medalu. Tego dnia również popada, i to mocniej niż w czwartek. Spadnie ponad 5 mm deszczu. Mimo to, będzie naprawdę ciepło.

Niestety, dobra passa nie potrwa długo. Już w sobotę, 18 lipca, czeka nas załamanie. Zrobi się chłodniej, maksymalnie zobaczymy 22 stopnie, a nocą temperatura spadnie do zaledwie 14 stopni. To będzie też najbardziej deszczowy dzień weekendu. Synoptycy prognozują opady sięgające prawie 8 mm. Parasol będzie niezbędny.

Koniec weekendu, czyli niedziela 19 lipca, przyniesie dalsze ochłodzenie. I to wyraźne. Termometry wskażą od około 13 stopni w nocy do maksymalnie 19 w dzień. To najchłodniejszy dzień w całej prognozie, więc bluzy i cieplejsze kurtki z pewnością się przydadzą. I tak, znowu będzie padać, choć już nieco słabiej.

Góry w deszczu? Jak zaplanować weekend w Zakopanem

Taka aura to spore wyzwanie dla turystów planujących górskie wędrówki. Muszę to powiedzieć wprost: wybieranie się na wysokie szlaki przy codziennych opadach deszczu jest po prostu niebezpieczne. Śliskie kamienie, błoto i ograniczona widoczność to prosta droga do wypadku. Zamiast tego warto postawić na spacery po dolinach lub eksplorowanie samego miasta. Piątkowe ocieplenie może być jedyną okazją na nieco dłuższy spacer, ale i tak trzeba być gotowym na nagły deszcz. Kurtka przeciwdeszczowa to absolutny obowiązek w plecaku każdego turysty.

Dane pogodowe: OpenWeather

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